兩天限定！充滿藝術氣氛的醉人晚宴：聽悠揚音樂、呷頂級陳年香檳，品嘗海螯蝦香檳啫喱魚子醬、香軟法國巴巴拉鴨、甘香鵝肝

頂級陳年香檳、現場悠揚弦樂、精緻創意佳餚,這組合令人想起法國葡萄園酒莊大宅飯廳內的場景。如果有法國版《唐頓莊園》,大概有一幕是這樣!其實不用幻想得太遠,在香港,也可以感受這種奢華浪漫氣氛。法國頂級香檳品牌Maison Mumm,將與中環蘇豪的自然藝術風餐廳Cultivate聯乘推出Reserve & Regale音樂晚宴。於八月只辦兩場的晚宴,可於平靜心靈的弘樂中,品嘗8道驚喜料理,配搭頂級RSRV香檳。我有幸於兩星期前率先體驗,感覺如何?五官不斷告訴我,真幸福!

位於伊利近街的Cultivate以白色為主調,從門外看,霎眼可能會以為它是一間comtemporary art gallery。餐廳的裝修有畫廊的簡約藝術感,令人把注意力集中在長長的開放式廚房上。Cultivate空間窄,只有一張枱,以及面對開放式廚房的長長吧枱,大約可坐22人,即是兩晚限定的Maison Mumm聯乘晚宴只有不到50個名額,成為席上客,有VVVIP的尊貴!

Reserve & Regale晚宴有8道創意佳餚,每兩款配襯一款陳年Maison Mumm香檳:100% Grand Cru RSRV。Mumm於1827年面世,是Martell Mumm Perrier-Jouët成員,以及全球第二大烈酒及葡萄酒商Pernod Ricard旗下業務之一。Maison Mumm只在最好的年份購入葡萄及釀造香檳,堅守George Hermann Mumm的座右銘「Only the Best」,成為全球排名第三的法國頂級香檳品牌。

而RSRV為ReSeRVed(預留)的縮寫,是釀酒師用以紀錄精心挑選出的特級莊園佳釀,以往是預留給Maison Mumm莊主朋友享用的記號。RSRV的瓶口較細,瓶身標籤為簡潔而顯眼的四個字母「RSRV」,簡單,卻如密友用以溝通的密碼。來到現在,Maison Mumm推出RSRV Club,只要上網申請並成功成為會員後,便能享用多種折扣優惠及體驗活動,包括今次聯乘Cultivate推出的晚宴,猶如成為莊主密友。

成為Maison Mumm RSRV系列聯乘活動食肆,可見Cultivate不簡單。Cultivate由美國出生的年輕主廚Leonard Cheung開設及掌廚,他曾於多間米芝蓮星級餐廳工作,當中包括三星米芝蓮餐廳8½ Otto e Mezzo Bombana、Bo Innovation及Eleven Madison Park。前年,於疫情下開設屬於自己餐廳,展開屬於自己的舞台,以時令食材透過創新方法、先進烹調技術及非常規風格,配合開放式廚房,實行「精進休閒及互動餐飲」。

晚宴開始,Chef Leonard帶領團隊烹調菜式,節奏配合著現場大提琴悠揚弦樂,如行雲流水般不疾不徐。難得人多的廚房,沒有像打仗般的緊張。坐在吧枱前,聽著大提琴奏出《The Phantom of the Opera》內的「The Music of the Night」,心情也特別輕鬆,維持施然優雅!

第一款陳年Maison Mumm香檳為Blanc de Blancs 2014,2014為高評分年份,細膩的泡沬當中有柑橘和檸檬的清香,溫柔地打開味蕾。Chef Leonard也為我們送上充滿夏日感覺的Lemon verbena tomato tart, thai crab taco, Aguachile。檸檬清新,加上蟹肉鮮味,泰式香料的惹味,還有爽脆的蔬菜「taco皮」,為晚宴打開序幕,讓味蕾為更精彩的作準備。

第二款100% Grand Cru RSRV有Cuvée 4.5,優雅果香、蜂蜜和香草風味當中,有礦物質感和緊緻口感,並帶有餘韻。而第二道菜,視覺已帶來衝擊。新西蘭海螯蝦他他伴豌豆、龍蝦油、紫蘇、香檳啫喱、矢車菊及Ossetra魚子醬,像件水晶藝術品。等不及年輕廚師團隊們的講解,手機急急食先,便將它放進口。海螯蝦爽脆,加上龍蝦油和矜貴的魚子醬,感受到海洋的生命力,味道鮮活。加上淡雅的G.H.Mumm香檳啫喱、碗豆和矢車菊,那份清新清爽,像走入海邊的葡萄園當中。

