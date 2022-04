全球頭10位IG最多人關注的超模！最年輕的維密天使、Hadid姊妹花，哪個是你的女神？

如你是我這個年代的人,想起Tyra Banks就會想起America's Next Top Model吧!絕對是我這一輩人的時尚啟蒙者。90年代,Tyra Banks已是超模級!1991年,只有16歲的她,第一次參與Paris Fashion Week就已走了25場Fashion Show!都是最頂級的品牌,Chanel、Yves Saint Laurent、Christian Dior、Valentino和Fendi等。在1996年,更成為第一個登上Victoria's Secret Fashion Show的黑人Model。近來她的消息就是因America's Next Top Model的爭議內容而道歉吧。她的Twitter比Insatgram的Follower要多,可見她的觀眾群是比較成熟的一代吧!

