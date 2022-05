Louis Vuitton Cruise 2023 春夏系列：讓建築與大自然融入時尚，展示未來主義美學

Louis Vuitton Cruise 2023在今日香港時間5月13日,早上9時45分在聖地亞哥標誌性的建築物The Salk Institute圓滿舉行。整個Show展示出女裝系列藝術總監 Nicolas Ghesquière的時尚未來主義;把科技及運動風等元素放入這個系列之中。

作為Fine Art系畢業生,我認為除了時裝秀上的衣物值得留意之外,我更被其Fashion Show的場地吸引,因為建築與時裝絕對有密不可分的關係。

在 Instagram 查看這則貼文 Louis Vuitton(@louisvuitton)分享的貼文

The Salk Institute是在美國加州聖地亞哥極具標誌性的建築物。自 2015 年以來,藝術總監 Nicolas Ghesquière 一直希望在別具意義的地點來講述在講述Louis Vuitton的故事。2015年在加利福尼亞州棕櫚泉的 The Bob and Dolores Hope Estate上演。Palm Spring 是50-70年代美國現代主義建築的搖籃,Bob and Dolores Hope Estate 於 1973 年設計完成,這座地標性建築出自於現代主義建築師 John Lautner 的手筆。建築巨型白色天頂和透明的玻璃結合,令場地充滿了加利福尼亞州的自然光線,加上旁邊的棕櫚樹,整個場地散發著時尚的度假氣氛。

2016年在巴西里約熱內盧的尼泰羅伊當代藝術博物館Niterói Museum;2017年在日本京都外貝聿銘的三穗博物館;2019年則在紐約肯尼迪機場。我個人就最喜愛由著名建築設計師貝聿銘設計的三穗博物館。這座世界聞名的博物館以避世仙境「香格里拉」為靈感而設計,完美展現了自然與都市融合的日本式美學。

整個Fashion Show把時裝、建築及大自然完美的結合,真的是像仙境段的秀場。那2023年的Louis Vuitton Cruise 在The Salk Institute舉行又有甚麼特別呢?

The Salk Institute在1965年已建成,是20世紀最具影響力建築大師Louis Kahn的傑作之一。現在為一家獨立的非營利性研究機構,並被認為是「美國最重要的建築遺址之一」。這座建築物見證了國際知名科學家在老齡化、癌症、神經科學甚至氣候變化方面等,作出不同的重大發現。

Nicolas Ghesquière認為這建築物把太平洋和加利福尼亞的日落配合得相映成趣,井然有序的幾何排列的混凝土建築與太平洋的自然景致形成巧妙得對比,也為他提供了無盡的靈感。加上,建築物本身就代表著智慧、知識和對科學力量的信念,所以與Louis Vuitton的理念也是不謀而合的。

Nicolas向來鍾情的未來主義,所以為系列加入了大量得金銀科技碗素。由於Fashion Show在今天早上舉行,官方還未來得及發出官方相片及造型照,想率先看Fashion Show Live的你,可以在Louis Vuitton的YouTube欣賞。