康城影展紅地毯造型盤點！Anne Hathaway白色禮服美絕全場！Bella Hadid重新演繹Vintage時尚！

奧斯卡同康城影展，你比較喜歡那一個？我立馬說：康城影展！究竟Cannes Film Festival同Oscar有甚麼不同呢？其實從名稱上就能看到另者的分別。一個是影展加最後的頒獎典禮，一個是純粹的頒獎典禮。奧斯卡頒獎典禮是「美國電影藝術與科學學院」舉辦的，而全世界其實有很多不同的影展，如德國柏林影展、意大利威尼斯影展等。我比較喜歡看康城影展，純粹由時尚角度出發，覺得康城影展的紅地毯造型更時尚，更有驚喜、更唯美。大家來一起看看我的Cannes Fashion Pick吧！

美爆全場的安妮公主 Anne Hathaway

Anne Hathaway絕對是今次Cannes的時尚主角，每一個造型也令人驚艷！她今次的品牌寵兒除了有 Gucci、Valentino、Armani Privé等大品牌，竟然還有我家裏也有幾件的新加坡品牌Self-Portrait。

一身的白色的Armani Privé禮服，把Anne Hathaway由公主變成女皇，配上Bulgari 107,15-carat 的鑽石頸鏈，太美了！我最欣賞的是其髮型，自然散落的頭髮，沒有死硬的造型，感覺從容不迫，增添法式時尚的感覺。

但我最喜歡的，是她在晚餐宴會時所選的Valentino 粉紅色Jumpsuits，簡潔的輪廓，大膽的用色，時尚度100分！

把Vintage重新演繹的Bella Hadid

Bella Hadid的紅地毯造型再次令人驚艷！今次除了服飾造型出色後，我覺得她的自我氣牆也強了超多。她今次所選的禮服都是Vintage的，但與2022年的紅地毯完全沒有違和感。當中，我最愛其黑白二色的兩款造型，黑色是1987 的Versace禮服、白色是來自Tom Ford年代的AW1996禮服， 黑白雙煞非常好看。

法國女星Cannes造型更自然有驚喜

來到法國主場，一定要看法國女星吧！Marion Cotillard以黑色Boots配Chanel露肩短裙，46歲的她真的不會老嗎？法國性感女神Lea Seydoux今次走中性路線，西裝短褲打吠，驚喜滿分。

Cannes的Candid Photo最好看

愛看康城，因為有時尚的Candid Photo看！甚麼是Candid Photo？就是沒有擺拍的相片，以「偷拍」的方式來反明星們最真實的一面。不過！在康城的Candid Photo大部分都很唯美，很難相信沒有「擺拍」的成份。Elle Fanning穿的The Row白色長裙，簡直有仙女下凡的感覺！如你有留意她平時最真實的Candid Photo，就會知道這個造型必定經過精雕細琢，是由一個團隊打造出來的，絕不是「最真實的一面」；但沒所謂，好看就好了。

Alicia Vikander作為Louis Vuitton的代言人，「自然地」向攝影師展示最新的LV包包也是最「自然」不過的事。

你最愛康城影展中那位明星的時尚造型？來跟我分享一下吧！