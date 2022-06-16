真正的90年代女神，連Johnny Depp也著迷！回顧精靈系女神Winona Ryder的歌德風穿搭！

有沒有Stranger Things的影迷在這裏？我正在高高的舉起手來！我是Stranger Things的忠實粉絲，看完Season 4 上半輯後，真的意猶未盡，好想快點到7月1 日，完成最後的兩集。Stranger Things的故事背景是在1980-90年代，而現實中，Stranger Things中的大眾媽媽Winona Ryder就是「90年代女神」。

年輕時的Winona Ryder，簡直每一張相，每一個角度，都要用絕美來形容呀！大家一起來看看吧！

90年代精靈系女神

在90年代，Winona Ryder絕對是精靈系女神代表！用現今的說法，就是很有仙氣吧！Winona有空靈氣質，雪白膚色、深邃五官與深黑髮色，沒有多餘的濃妝，簡單的紅唇妝容就已可把她的仙氣完美地呈現。90年代的她，多以短髮及剛剛及肩烏黑蓬鬆的髮型示人，絕對是氣質滿滿。

可愛漂亮的臉配上酷酷的中性打扮

Winona Ryder擁有非常高的顏值，天生一張甜美可人的臉，但她的打扮偏偏愛中性酷酷的打扮，極白皙的底妝，黑色的眉毛與頭髮，不走甜美路線，專走歌德風。當年與Johnny Depp拍攝 Edward Scissorhands結緣後，他們真是當年最酷、最有型，更是最具歌德風的時尚情侶檔。黑色的絲絨、皮革等質料，都是她Mix & Match List中的常客。

與Johnny Depp叫人津津樂道的一段情

除了Stranger Things 4的上映令Winona Ryder再次被各大傳媒追捧之外，她與近來最具話題性的Johnny Depp 的一段情，也絕對令Winona成為搜尋熱榜的首位。當年19歲的她，在出演 Tim Burton 電影剪刀手愛德華（Edward Scissorhands）時，遇上Johnny Depp，來了一段刻骨銘心的四年情。Johnny Depp曾說過「我愛她多於愛自己，我願意為她而死」、「若分手的話，只有其中一人過世的這個可能性」，Winona Ryder也同樣表示「他有着我所有的第一次」。90年代的她，真的美得令人窒息，難怪男神Johnny Depp也跪拜在其石榴裙下。

Stranger Things的成功，令Winona Ryder的事業再次起飛，就連Marc Jacobs最近也再次找來Winona Ryder成為全新 J Marc 手袋廣告的女主角。年輕的讀者，當你們看過這篇文章後，你們應該更明白這位「神經質的Will媽媽」的魅力所在。

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