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17/02/2022

母乳可殺死腫瘤細胞？瑞典專家︰有一種成分幫助對抗腸道、頸椎癌症！

#腸道癌 #頸椎癌 #母乳 #腫瘤細胞 #抗癌
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　　科學家意外地發現，母乳當中的一種成份，能夠殺死腫瘤細胞，將來或可用作抗癌用途。

 

　　在膀胱癌患者身上的測試，獲得不錯的效果。專家相信，母乳的成份—別名叫 Hamlet—有助對抗腸道及頸椎癌症。

 

　　另外，這個成份只針對癌症細胞，而不會傷害健康細胞，沒有化療造成的副作用。

 

　　專家說：「Hamlet 有一種魔法力量，針對腫瘤細胞，然後殺死它們。」

 

 

　　人類母乳含有一種蛋白質，叫 alpha-乳清蛋白 (alpha-lactalbumin)，到了腸道，就變身為抗癌使者。

 

　　專家在研究抗生素時，意外發現了這件事。

 

　　「我們當時正研究抗菌，而新母乳是很好的來源。其中一個實驗中，我們需要人類細胞及細菌，就選了人類的腫瘤細胞來測試。」

 

　　「我們加入母乳後，腫瘤細胞就死了，這完全是個偶然的發現。」

 

 

　　這個物質從多方面攻擊癌細胞：首先入侵細胞的外圍防線，然後集中於線粒體 (「動力來源」) 及核心(「指揮站」)，於是就斷了細胞的能源，再 「指導」它自殺，這過程叫細胞凋亡。

 

　　早期的測試中，膀胱癌病人在注射 Hamlet 後幾天，就會從尿液排出死亡的腫癌細胞。

 

　　一個更全面的大型測試，正在籌劃中。

 

Source： Swedish scientists find breast milk is 'cancer cure'


 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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