肺癌是本港頭號癌症殺手，近年更見年輕化，且更多非吸煙患者，不少病變位置更位於肺部遠端，傳統手段難及時診斷。中大醫學院去年底開始使用「混合手術室機械人輔助支氣管鏡手術」，借助精確導航科技，成功為18名病人完成檢查及確診，是美國以外首個使用團隊，病人全無出現併發症，最快即日可出院。

中大醫學院外科學系心胸外科教授吳士衡

以往因吸煙引起的肺癌主要屬鱗狀細胞癌，但近年病人少吸煙，較多屬腺瘤細胞癌，通常更在肺遠端，兩大傳統診斷手法各有限制，中大醫學院外科學系心胸外科教授吳士衡解釋，穿皮刺針檢查有機會引致氣胸，且肺功能較差的病人難恢復，病變位置更有可能被骨頭或血管擋住，以致「抽唔中或抽唔夠（樣本）」；若以氣管鏡經口或鼻入氣管，再鉗取組織，則只可去到肺近中間位置，亦難處理遠端病變。

對準腫瘤抽組織 及時確診提高療效

混合手術室機械人輔助支氣管鏡檢查，借助機械臂「操刀」，配合實時鏡頭及電腦合成影像「導航」，可準確及快速到達肺遠端，對準腫瘤抽組織。

中大醫學院自2015年引入電磁導航支氣管鏡，到去年12月起提供混合手術室機械人輔助支氣管鏡檢查。吳稱，醫生只需手持遊戲機手掣般的控制器，借助機械臂「操刀」，配合實時鏡頭及電腦合成影像「導航」，可準確及快速到達肺遠端，並對準腫瘤抽組織；若及時確診，有望提高治療成效。

中大直至上月已完成18宗相關手術，包括15宗活檢及3宗進行染料標記以便稍後切除。醫學院心胸外科名譽臨床助理教授劉穎虹醫生指，一名77歲病人曾患膽囊癌及接受根治手術，最近發現肺部有新腫塊，要抽組織診斷及確立治療方案，惟腫塊處於肺遠端，傳統支氣管鏡未能到達，穿刺活檢時出現氣胸，且未能確診，但接受新手術後當晚已可回家，事後確認屬癌擴散，可用微創手術切除。

吳士衡指，病人只要經評估可接受輕度全身麻醉即可施手術，麻醉目的是避免活動或咳嗽影響導航。劉穎虹補充，若病人正服用會影響出血的藥物要提前停藥，但手術本身出血機會低，病人術後休養一兩小時即可出院，暫未遇嚴重出血或併發症。

中大醫學院應用 美國以外首例

目前手術尚處於臨床研究階段，中大醫學院是美國以外首個應用機構，病人暫毋須付費。對手術可否在港普及，吳士衡指正向醫管局申請，綜合香港及外國數據有望得到批准，但直言難完全取代舊有診斷手法，且非每間醫院都具所需電腦掃描配套，亦要平衡手術室使用時間，料新手術每年最多可做100個。





