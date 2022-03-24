大腸癌是本港第2大致命癌症，衞生署數字顯示2019年本港共有5,556宗新症，前年更有2,287人死於大腸癌。

港大醫學院團隊早前成功研發治療大腸癌的新療法，透過製成注射用光響應納米製劑，經靜脈注射納米藥物，可聚集於大腸癌組織，再經外部光照後，釋放藥物殺死癌細胞，團隊冀用該技術治療其他局部疾病。

港大汪衛平（前排左二）及研究團隊

是次研究由港大醫學院藥理及藥劑學系、李達三博士研究中心助理教授及生物醫藥技術國家重點實驗室首席調查研究員汪衛平博士領導，團隊指由於抗癌化療藥物對正常細胞具有毒性，注射後藥物遍布全身，容易造成包括腹瀉、嘔吐、脫髮、貧血等副作用，故有必要開發精準的藥物遞送技術。

減損害身體其他部位

研究團隊透過簡單混合近紅外花青染料IR783和苯丁酸氮芥前藥BODIPY-Cb，製成光響應納米製劑，而有關納米顆粒對小窩蛋白（CAV-1）具有高親和力，可有效地被CAV-1高表達的大腸癌細胞攝取，再在綠光照射下分解，釋放出藥物，從而產生療效，並降低對於身體其他部位的有害副作用。

團隊表示，整個過程可透過熒光成像於腫瘤處原位監測，在荷結腸瘤小鼠中顯示，靜脈給藥及光照處理後的腫瘤生長受顯著抑制，而且沒有明顯副作用。團隊期望通過開發可簡單製備的光響應納米製劑，提出針對大腸癌組織的新型光觸發、可視化治療方案，除可精準遞送抗癌藥物，亦有潛力用於治療其他局部疾病，並有望聯合光纖等光電器材用於臨床研究。

是次研究成果已於國際學術期刊《生物工程與轉化醫學》發表，並正申請專利。



