根據醫管局數據，2019年大腸癌新症高逾5,500宗，是本港第二多新症的癌症，同時是第二位致命癌症，於2019年導致逾2,000名患者死亡。及早發現大腸內有機會演變成癌症的瘜肉，有助預防大腸癌。香港中文大學醫院外科專科吳國宇醫生表示：「切除瘜肉的技術不斷發展，大型瘜肉亦能以內視鏡黏膜下剝離術（ESD）切除，提供多一個治療選擇。」

瘜肉是大腸黏膜層的良性組織增生，一般在45歲至50歲開始出現，腺瘤性瘜肉最常演變為大腸癌，至於增生性瘜肉及發炎性瘜肉，大多不會演變成癌症。除非是體積較大的瘜肉，患者有機會出現便血、大便帶潺及容易腹瀉等症狀，否則一般並無症狀，需透過照腸鏡等方式發現。吳醫生說：「大部分瘜肉都建議切除，以化驗當中有否癌細胞，以及預防瘜肉演變為癌症。」

瘜肉依附在大腸黏膜層，除非體積較大，患者一般並無症狀。

（由作者提供）

ESD技術毋須開刀！徹底清除瘜肉

視乎瘜肉大小，切除方法亦有不同。直徑小於5毫米的瘜肉能以切片夾夾走，直徑5毫米以上則會以環斷器（snare）套著瘜肉並取下，至於直徑大於2厘米，便需用到內視鏡黏膜下剝離術（ESD）。源自日本的ESD技術已應用約20年，起初用於食道及胃部等上消化系統，後來發展至可於大腸使用。醫生會在患者肛門放入幼長導管，到達瘜肉附近後，在瘜肉及其依附的黏膜層注射藥水，升起瘜肉，再以特殊手術刀配合內窺鏡，將瘜肉連帶黏膜層徹底削走，整個過程約1至2小時。ESD技術能完整地移除瘜肉，較只移除部分瘜肉或抽取瘜肉組織化驗更為理想，能徹底地化驗瘜肉有否出現癌前病變。

傳統手術風險較多

在ESD技術面世前，直徑大於2厘米的瘜肉只能以全身麻醉的剖腹切腸手術或微創手術處理。吳醫生解釋：「切腸手術即與大腸癌手術一樣，將瘜肉連帶部分大腸切除。由於切腸後需要將切口接駁，有3%至4%機會出現駁口癒合不良及滲漏等後遺症，極小部分患者的大腸甚至因無法接駁，需再接受造口手術。」

直徑大於2cm的瘜肉，需使用內視鏡黏膜下剝離術（ESD）切除。

（由作者提供）

ESD技術復原時間短、保腸道完整

與傳統方法相比，使用ESD技術切除瘜肉只需監測麻醉，亦不會有接駁問題等手術風險，加上使用自然孔道，並無傷口，患者術後只需留院1至2日便可出院，比傳統方法需留院5至7日為短，復原時間更快。吳醫生說：「最重要是ESD技術能保留器官的完整性，只針對有瘜肉的部位，範圍細小，毋須切腸，對腸道功能沒有任何影響。」雖然ESD技術有較多優勢，但亦有一定限制及風險。如大型球狀型瘜肉較難以ESD方法切除。風險包括有1%至3%機會導致穿腸，以及腸道傷口有極小機會出血等。

瘜肉帶癌細胞或仍需切腸

吳醫生強調，ESD技術是針對大型橫向增生及有機會演變成癌症的瘜肉，並非針對大腸癌，若患者以ESD技術切除瘜肉並發現當中有癌細胞，或需以手術切除受影響部位。吳醫生說：「大部分情況下，若化驗結果顯示有癌細胞，醫生會評估其發展情況及擴散至淋巴的風險，約有8成以上患者最終仍需要進行切腸手術以徹底清除癌症。」

香港中文大學醫院外科專科吳國宇醫生