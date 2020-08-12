數一數，疫症來襲的這段日子，我們一同過度了好幾個重要節日；偏偏，大家卻要遵從社交距離和限聚令的約束，減少外出活動。

獅子座的朋友向我抱怨，她今年生日過得很「難忘」，既沒機會旅行，就連迪士尼和海洋公園都關閉了，想慶祝就只剩下酒店Staycation，遺憾是晚飯也要留在房間裏吃。好歹是生日，她本來想穿起連身裙打扮一番，但男友卻不願配合，他穿一身波衫短褲造型，害她連影相打卡的興致都煞掉。

一直以來，我對節日的概念都很薄弱，只望歲月靜好、平淡是福。這半年間，我終於開始理解慶祝的哲學，當出門吃一頓晚飯都有難度，雙手每刻與消毒酒精共存，自然體會何謂「仍然在呼吸都應該要慶賀」！

怪不得大家都在提倡生活要過得有「儀式感」，是我後知後覺，讓過往許多值得被紀念的日子，都在無聲無色之間虛耗了。

說是儀式感，不一定要大費周章，它背後的精神是尊重生活，叫今天與其他日子顯得格外不同，令人對生活不至失去盼望和期待。哪怕是雞毛蒜皮的小事，總之能夠為我們帶來動力和愉悅就好，畢竟這是我們目前最缺乏的養份。

「我男友是個毫無情趣的人，甚麼紀念日、生日等等他全都不在乎，每次總好像是我挾持他去慶祝，儀式感這些東西他不會懂！」獅子座女孩投訴著。

男人嘛，多半都是如此，會親手炮製驚喜的少之又少，肯略花心思的已經算是非常難得。作為另一半，當你想趁特別日子好好犒賞一下認真活著的自己，倒不如找一些男友能夠共同享受的點子，例如選他心儀的餐廳、到他喜歡的地方，別讓他誤會自己只是陪襯。

當我們慨歎二人關係愈來愈疏離、話題愈來愈少，不如嘗試改變一下生活習慣，換個相處模式。儀式感只是一種意識形態，提醒我們為平淡日常稍作調味。你大可不必刻意待到某月某日才去慶祝，而是用你們的方式去活出一套愛的語言；可以是每逢發薪日都給對方買件小禮物，可以是飯後沿著公園小徑散步，也可以是趁周末弄一款美味甜品共同分享，甚至是每晚臨睡前一個輕吻，為辛勞的一天畫個完美休止符。

無論對待情人也好、家人也好、朋友也好，甚至是我們自己，藏在儀式感背後，是希望讓對方感受到生活裏的一點甜，感激對方一直相伴，也感激自己身處那麼艱難的世代裏，仍然拼命活好。

儀式感不是矯情、不是造作、更不一定與物質主義有關聯，我們或許只是一群對現世缺乏了希望的人兒，在黑暗中互相取暖而已。

世道愈是崩壞，愈需要我們用心填補；就當一次又一次的打擊，都在提醒我們愛要及時。