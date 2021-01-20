要移民了！說的是我們那些個人社交帳戶和通訊軟件。

是為了解決壟斷局面也好，私隱問題也好，現實總在提醒我們「變幻原是永恆」。在這段過渡期裡，大家都忙於在另一個地方重建歸屬感，並向舊圈子裡的朋友招手，仍然能夠在彼邦再聚。

還記得起初互傳poke的原始年代嗎？臉書給過我的，是尋回失散的舊同學，然後在不遠不近的安全距離下維持著網絡友誼。還有那些因工作認識，有過一面之緣的「合作單位」，大家也嘗試在網絡裡保持著有限度的聯繫。

雖然我未能擅用這平台為自己覓尋終身幸福，但畢竟落戶十多年，有些人，有些情，一直習慣寄存於這個地方，久而久之變成了我的回憶備份。

十多年，聽起來好像很漫長，足夠許多情侶認識、相戀、分手、復合、結婚、生育、出軌、仳離；但從臉書的相簿翻起，所有高低跌宕，原來也是匆匆而過。這個地方，收藏著你哪幾段愛情？又有多少前度仍然留在朋友列表上？

明明生活裡經已再沒甚麼交集，也沒像分手初期那樣盯住前度社交圈的一舉一動，甚至早將儲存合照的相簿設定為不公開，但說到真的要把帳戶註銷，卻好像要把心頭的一塊肉割掉。有朋友企圖把所有相片全部遷移到新地盤去，但搬家過程未及一半，她已決定放棄，「本來以為有些東西只要我肯努力就可以還原，其實是自欺欺人吧！日期時間不對，心境情懷不對，人物關係都已經不對了……」她說。

還有那些當年不捨得unfriend的前度，後來看見他與新女友放閃，幾經掙扎才能迫使自己看到麻木，痛到麻木。如今發現自己總算跨得過了，也明白大家只能在社交網站作最低層次的互動；然而搬家之後，尚有理由「主動」加添對方為好友嗎？

別忘記還有與他那個下沉到底的短訊匣，內裡記載著你們之間的起承轉合，現在無論有沒有封鎖聯絡人，亦已再沒收到他的短訊了，就連當初很在意的最後上線時間，都一概與你無關。

註銷帳戶，忽然變成了另一次分手儀式。以前拖泥帶水的關係，或是積存已久的心事，確實可以藉著今次機會一鍵清空。問題是…… 你捨得狠下心腸嗎？抑或像慣常一樣，讓過往一切原封不動保留著，再等下一個分岔口來臨。

愛情的斷捨離，是拾起和放下的功課，不是每個人都可以灑脫面對，有時候甚至比物質取捨更難；然而對於愛情，我們所渴求的從來都是質，而不是量，如果只能靠回憶來取暖，那種情感其實早就失去意義。把心房清空，靜待另一位住客，好好招待他，好好建立一段新的關係，比起無限依戀過去來得更有價值。

放下那本「書」，也許不是一個容易的決定，但把自己的情感梳理好，解鎖心結，卻可能是我們人生道上一次重要的修行。

與昔日的他，和當時的自己，用一隻指尖痛快道別！你有這個勇氣嗎？