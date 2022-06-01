雖然我一向很適應單身生活，但身邊總有些朋友會替我著急，經常想給我做媒，每隔沒多久便有朋友要我詳列「擇偶條件」。

老實說，活到某個年紀，我們早就知道所謂「理想型」和「擇偶條件」，其實並不是一些實質東西，就算說得如何天花龍鳳，緣份來時，你或許會發現眼前人本來並不是你那杯茶，但愛就愛吧，你只不過把情感的接收範圍開闊了而已。

然而，有一類人我的確會敬而遠之，就是那些種負能量超標，悲觀到無法理性思考的人。比我年輕、比我矮小、上進與否，我一點都不介意，因為這堆觀點取決在我，我有能力自行消化調適。但對方身上的負能量嘛，卻是個無形黑洞，你沒法駕馭的話便會倒過來被蠶食。

我一直在追蹤台灣幾個以「厭世」為名的網絡專頁，例如「厭世哲學家」、「厭世工程師」。雖以「厭世」為名，但他們實質上是充滿睿智的一群，只不過當你把世事都看透了，才會戲謔人生太無聊。可是，有類人就算談不上厭世，卻會每日跟你訴說自己如何運滯、如何倒霉，意圖令你以為他是世上最值得被同情的可憐蟲。

例如日復日說著上司對他怎樣差、跟同事相處不好、人工低升遷難、沒能力轉工、沒時間進修；再來就是埋怨家人很煩、朋友沒幾個、長相不好看、打扮太花錢、運動太費力、最怕閱讀、太陽超猛、下雨討厭等等…… 簡單來說，他總覺得自己的人生際遇不好，好像從出生開始便走歪了路，相信這一切都受命運擺佈，是上天對他有所虧欠，他本人似乎毫無責任可言。

暖男H曾經愛上過一位女孩，「我和她是同事關係，那時她經常找我們IT部幫忙而開始熟絡，她每隔兩三天便對我哭訴同組的人都不喜歡她，覺得自己無論在家庭或公司裏都是個隱形人，毫無存在價值，看見她楚楚可憐的樣子，我便開始由憐生愛。」雖未至於英雄救美，但作為男人當感覺到被需要，確實很容易激發出想保護弱小的心理。

「相處久了，她開始懷疑我會移情別戀，又常常說自己配不起我，覺得我最終會找個比她好的人。後來我真的受不了她的情緒勒索而提出分手，或許從來都沒有人孤立她、嫌棄她，相反無論你給她再多的愛，她都覺得不快樂。分手沒多久，便認識了我現在的太太，一位很愛笑、懂事、獨立的陽光女性，回想起她們的分別，我覺得和前度一起的每天都總是在解決問題，好像不曾真正放鬆過……」H說。

你以為只有女人喜歡扮演弱者嗎？男人都一樣，在別人瞧不起他之前，先承認自己是loser便好像有種安逸感，教人不敢對他們有所期望。

現實中的問題，未必不能解決，但他們一直把自己困在思想的牢獄，便哪裏都去不了。除非你自問具備了菩薩心腸，也有心理輔導員的專業知識和耐性，否則你是很難拯救他們離開那個暗黑宇宙，一不小心甚至連你也會被扯進渾水裏去。

為何我們一直強調「先要自愛，才去愛人」？那是因為你的不自愛，最終都會給對方帶來傷害。

明明一心跟你幸福偕老，誰又會想陪你變成「爛命鴛鴦」？