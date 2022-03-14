2021 年奧斯卡「最佳紀錄片」得主《我的八爪魚老師》（My Octopus Teacher）紀錄電影人 Craig 和一隻住在南非海藻森林中的章魚所建立的一段非比尋常友誼。一開始八爪魚用貝殼和海藻保護自己，但隨著 Craig 每天的探訪，牠不再逃避，甚至願意觸碰他。從八爪魚捕食、玩耍，甚至躲避敵人的追捕中，可以看到即使牠們是不同的物種，有著不同的外貌，不同的生活習慣，其實與我們都很相似。

《我的八爪魚老師》

（網上圖片）



去年英國政府將八爪魚、蟹、龍蝦納入《動物福利法案》（Animal Welfare Sentience Bill），事源經倫敦政治經濟學院（LSE）調查後，發現十足甲殼類動物如龍蝦、蟹；頭足綱動物（或稱頭足類動物）如八爪魚、章魚等都具感知能力，雖然牠們有著與脊椎動物不同的身體結構，但擁有複雜中樞神經系統的牠們與其他脊椎動物一樣能感受痛楚和傷痛，假如以活煮方式料理可能會使牠們疼痛，因此把牠們納入法案範圍，確保未來決策時會考慮動物的福祉。

那麼你平日在烹飪八爪魚、蟹和龍蝦時，可有注意避免動物長時間承受痛苦嗎？皇家防止虐待動物協會認為在烹飪龍蝦之前進行電擊是最人道和最有效的方法，這可以讓牠們立即失去知覺，幾秒鐘內就會死亡。但直接放在水沸水中煮熟，或是將牠們放於冰水中，令牠們失去意識等方法都是不人道的。而且龍蝦的大腦中樞神經十分複雜，除非是專業人員，否則很難快速讓龍蝦死亡，至於電擊的方法，對一般大眾存有一定危險性，甚至可能在電擊過程弄傷自己。

當研究已證實八爪魚、龍蝦和蟹會感到疼痛，牠們受到法律的保護的同時，那麼「最好的保護」方式就是減少甚至放棄食用牠們，拒絕烹調或食用便沒有罪疚感，即護生最大的意義。

資料來源：英國政府





