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作者
陳湧

27/06/2022

戶外曬完皮膚痕癢兼出紅疹？光性皮炎！由太陽光引起的皮膚敏感反應，如何治理？

#健康 #皮膚痕癢 #紅疹 #光性皮炎 #皮膚敏感 #陽光 #曬太陽 #紫外線 #戶外活動 #皮膚科
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　　近日陽光充足，不少市民均會花時間於户外活動，而阿健亦是其中之一，每逢周末也會與大夥朋友遠足，呼吸新鮮空氣。而慢慢地阿健發覺自己面部、頸背、手臂等位置的皮膚變得痕癢，再之後還出現紅疹，痕癢甚至影響睡眠。因為自己從來没有皮膚問題，家居及工作環境亦没有甚麼改變，令阿健十分懊惱。最後阿健求醫時被診斷為光性皮炎（Photodermatitis），處方了一些藥物病徵才得到改善。

 

　　皮膚接觸到紫外線的話可以有各種反應，短期可以曬傷，長期可令皮膚加速老化，出現色素問題等。而紫外線亦可引起其他皮膚疾病，其中一種是光性皮炎。皮膚較白皙，或正服用一些可導致光敏的藥物人士較易出現，與其他敏感性皮炎最大的分別是病發的位置，因光性皮炎的誘因是陽光，所以發病位置多為外露於陽光下的皮膚，如面、頸、手腳外側等，外觀上紅疹與正常皮膚有很確切明顯的分界，有衣服保護的地方就没有問題，有些病人於太陽眼鏡之外的面部皮膚非常痕癢，但太陽眼鏡內則完全没有問題。

 

圖片來源：unsplash.com

 

　　診斷方面一般醫生跟躆實際情況，可能會安排抽血化驗，排除其他免疫系統疾病，或進行光敏測試。治療方面包括避免過度曬太陽，使用適當的防曬產品，及外用或口服消炎藥。

 

 

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