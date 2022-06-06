全新健康節目「Call Me Doctor」將會邀請不同的專科醫生跟大家探討一系列貼身健康問題！上一集節目和大家探討過新冠病毒會否導致不舉和不育等問題，其實新冠疫情不止影響我們身體機能，亦有機會影響我們的精神層面，例如如誘發或加劇強迫症！究竟平日經常洗手、經常檢查物品這些行為算是強迫症嗎？為甚麼會患上強迫症？我們又可以如何幫助身邊的強迫症患者？今集就請來精神科專科醫生及香港大學李嘉誠醫學院名譽臨床助理教授黎榮謙醫生跟大家拆解！

**以上內容屬主持及嘉賓個人意見，只作公眾健康教育用途。如對身體狀況有疑問，請諮詢醫生或專業醫護人員。