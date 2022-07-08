根據世界衞生組織的標準，骨質疏鬆是一種漸進及系統性病變，其特徵為骨質密度低及骨骼組織變稀疏，從而引致骨骼變脆和增加骨折的機會。年紀增長和雌激素缺乏是導致骨質疏鬆症的兩大因素。一般來說，骨質於童年及青春期迅速增長，在30多歲時達至頂峰; 到近40歲，骨質的流失開始變得明顯；一般來說，停經前，每年大約有百份之一之骨質會因年齡漸長而逐漸流失； 更年期後，卵巢的分泌功能逐漸停頓，體內的雌激素水平驟降，骨質流失會加速至每年百份之二至七，所以停經後的首十年是骨質流失的高峰期。

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誰是骨質疏鬆高危族？

以往數據顯示香港約有一半更年期後的婦女患有骨質疏鬆症，情況十分普遍。其他高危因素包括有骨質疏鬆症和骨折的家族史︑長期攝取鈣質不足，體重過輕吸煙︑酗酒︑缺乏運動︑卵巢早衰︑長期服用類固醇︑慢性病患者等等。

5招預防骨質疏鬆

（一）每天吸收1,000至1,200 毫克鈣質。多選擇含豐富鈣質的食物，例如：

奶類食物：如牛奶、奶類製品、芝士、乳酪等（可選擇低脂或脫脂產品以免造成過胖）

海產類：連骨或殼食用海產，如白飯魚、銀魚乾及蝦米等

豆品類：板豆腐、加鈣豆漿、素鷄、枝竹及腐皮等

蔬菜類：深綠色的蔬菜，如白菜、西蘭花、菜心等

果仁類：如杏仁及芝麻等

（二）每天吸收足夠之維他命 D（800至1,000 國際單位）： 每天進行適量戶外活動，透過曬太陽來協助製造維他命D

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（三）每天做20至30分鐘負重運動：研究顯示定期運動可以預防骨折。

（四）改善不良生活習慣：戒煙及避免酗酒。

（五）小心防跌：使用防滑墊、防滑磚、地面保持乾爽、足夠的室內照明設施、佩戴度數合適的眼鏡等等。

如何診斷骨質疏鬆？

骨質疏鬆症可以毫無徵狀，有些患者直至突然出現骨榻或椎骨骨折致腰痛難當才發現。定期檢查能提早發現骨質疏鬆，及早醫治，預防骨折及併發症。一般常用的測試有兩種， 第一種是以超聲波儀器量度足跟骨的骨質密度。超聲波檢查是一個快捷和簡單的方法，但只適合用作普查及初步診斷。如有懷疑，便應安排接受雙能量X光骨質密度測量儀（DXA）， 量度T-分以作出診斷。以下是根據世界衞生組織的標準，用雙能量X光骨質密度測量儀得出的骨質密度T-分如低於年青人的平均骨質密度，差值達到或超過2.5個標準差（-2.5或更低）， 就是患上了骨質疏鬆症。筆者建議停經後婦女及長者應定期接受骨質密度檢查。

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及早治療 重塑穩健骨骼

如確診骨質疏鬆症，醫生會根據病人情況處方可減低骨質流失和增加骨質密度的藥物，及減低骨折的機會。常用藥物一般分為抗骨流失藥物及促骨生成藥物兩種，包括：雙磷酸鹽類（bisphosphonate）、仿保骨素（denosumab）注射治療、選擇性雌激素受體調節劑（Selective Estrogen Receptor Modulator, SERM）、荷爾蒙補充治療（Hormone Replacement Therapy）等等。同時要配合病人生活習慣的改變，一起撐起骨質，重塑穩健骨骼！

陳婉晴醫生

香港大學內外全科醫學士、卡迪夫大學實用皮膚學碩士、卡迪夫大學實用皮膚科深造文憑、香港家庭醫學院院士、澳洲皇家全科醫學院院士、香港中文大學內科醫學文憑