這是一個WFH的年代！

Work from home在家工作已是世界很多地方的常規，甚至是疫症這兩年的辦工模式。不是所有的工種都可以合符條件，但是一般文職工作（如寫字樓、客戶服務、創作設計、教育）都可應用。

有某位領導說：「在家工作？他們在家不會工作。有人竟然去行山，還在社交平台放了照片！我才不會容許他們藉此偷懶呢！」可想而知，這是怎麼樣的人，是怎麼樣的機構，會有一些怎麽樣的團隊！

WFH成功與否，最重要的是相信你的員工！

（《短暫的婚姻》劇照）

有些員工會是好像在家上課的孩子般，在每天都按工時坐在電腦電話前，仿如辦公室般上班，按時吃午飯，按時收工。這也許是上述那種上司樂見的人。

另外一種就是自動調節到彈性上班的人。他們會經常檢視電郵電話，按時出席視像會議，但同時又處理家事孩子的事，甚至外出購物。他們會變成全日任何時間都可能在工作，在上司下屬互信的基礎下，工作是會如期完成，亦可達到同時照顧到公事私事。

那些多疑的上司，往往會製造了一群墨守成規的員工，服務也欠彈性。而且，堅持要下屬在這疫情嚴峻時期回辦公室工作的上司，似乎欠了一點人情味。你可能有私人司機或者自駕上班，但下屬們要用公眾交通工具冒著風險穿山過嶺地回來。

你以為他們在家就懶洋洋，回辦事處就勤力？對不起，勤力負責任的人在那裏都會是勤力負責任的，愛偷賴的人在你視線範圍也可以有他們偷懶的方法。

給下屬多一點信任和體諒，就給予他們共度時艱的感覺，對你多一分尊重，對機構多一分忠誠。也許他們今日的偷懶是源於你過去的不信任不體諒，你今天的不信任不體諒也造就了明日那些對公司欠承擔的背叛者！