  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
作者
梁若芊

31/03/2022

疫下精神病復發個案增加？因為沒有覆診！定期見醫生好重要

#心理情緒 #情緒 #心理 #精神病 #舊病復發 #覆診 #見醫生 #疫情 #生活壓力
  • 收藏文章

　　近期新聞報道多宗怪異行為事件，有些是下了「有精神病紀錄」這註腳，有些也疑似病發。有人問：「為何那麼集中在這幾個月？」

 

　　生活的壓力增加之時，會是最高機會復發的。失業、經濟困難、家庭關係緊張等，都可以令一個病情穩定的人舊病復發。這是不爭的事實。

 

　　另一個因素是與求診有關的。在往常的日子，患者定期覆診，按時服藥。在疫症蔓延的日子，很多人都避免去醫院診所，只會按時回去取藥。於是出現了拖延到藥物所餘無幾甚至缺藥的時候才回去。

 

《雖然是精神病但沒關係》劇照

 

　　能夠與醫生會面還有一個重要的作用，就是處理患者對藥物的抗拒。有些家人都只懂不斷提醒患者服藥，所以變得很煩厭。有些家人總是覺得藥物有副作用，可能對身體有害，所以會放任患者不按指示服藥。與精神科團隊會面時，患者提出各種憂慮疑惑，可以清楚明白在不同階段的藥物反應、副作用和效用，在這過程也增加了醫患雙方的互動互信和溝通。

 

　　有些人士經常揶揄長期患者覆診之時，醫生只是問了三數個問題便叫下一位。但事實上，對於那些有經驗的精神科醫生來說，這些對答觀察已可以知道患者的病情是否穩定。

 

　　其實定期覆診對於患者有其獨特的意義：下次覆診日期是一個目標，是一個自我監察。患者知道要在下次覆診時向醫生交代進度，若不好好服藥，病情惡化，便可能要入院治療。於是在某程度上，這可以讓患者乖乖地合作，讓家人有一種管束他們的支持力量。

 

　　而且，兩次覆診日期的差距亦是一個重要的進度指標，頻密的覆診代表醫生需要緊密觀察，愈來愈長的差距就代表良好的進展。

 

　　所以希望患者和家屬不要小覷覆診的重要性，不是單靠配藥，而是要珍惜面談或線上覆診啊！


 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

我要回應

你可能感興趣

最新文章

Video

作者

放大顯示
名廚煮場
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk