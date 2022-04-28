在一個訪談中，訪問員說：「你是否對你的受助人完全信任？是否相信他們所說的都是事實？」

我答曰：「在我們這個專業服務的角度出發，我會假設他們肯花時間和金錢來求助，必定是正感到困擾，所以我相信他們的誠意。

至於他們口中所說的，我會視之為他的主觀視覺，主觀感受。對於他本人來說，一切都是不爭的事實，所有的感受都是合情合理的。外人不明白不同意只會令他們更煩擾，而不會輕易改變他的看法和體驗。

我在懲教制度開始我的工作，我就養成了一種『有所保留』的習慣。我對於初相識的客戶永遠保留一些懷疑，不會完全相信他們所說的一切，我會多觀察和找尋相關資料，留意一些疑點和矛盾。但我不會第一時間就挑戰反駁他們。

我的信念就是『信任和互信是要賺取得來的』，即是說，你我在初期必定會有所保留，比較擦鞋邊地談論，只有隨著時間和更多會面，雙方都認識多了，互信也自然增加。」

《我們與惡的距離》劇照

問：「當你覺得他的說法有問題，與你觀察到的是截然不同之時，你會告訴他嗎？」

答：「當然需要啦！我有一個重要的責任，就是要讓他知道自己的盲點，知道自己的主觀世界之外，還有其他人不同的觀點與角度。就正如一個性罪犯只會看到自己的想法和需要，而沒有留意甚至不知道受害人的感受和經歷。

在我們那種不帶批評批判的態度下，他們終於可以暢快地說出自己的想法感受。在這種互信建立之後，我才一步步引進一些其他的觀點角度，他才可能擴闊他的眼光，開始想想其他人的看法。」