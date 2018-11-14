人生是一列不斷前進的火車，在每個車站總會有人上上落落，月台總有離別與歡喜。陪你坐過一段路程要走的，即使不捨也要帶著感謝的心送他們下車，然後頭也不回地走自己的路。

分手後可以盡情哭，有一天當你想哭都沒有眼淚可流時，就是時候 move on。以下8件事，是寫給當時失戀的自己，相信你也能「重生」。

1/ 接受現實

曾經說過「我會努力工作給你幸福」、「不擺婚宴但我要在歐洲拍婚照」、「將來我工作你留在家照顧牠們就好」。過往共同編織的美好藍圖，都不會再發生。不要去想你做了甚麼，對方就會回頭，保留自尊調整人生計劃吧！沒有他 / 她，你都能夠好好生活。

2/ 斷絕來往

「這個很好笑」、「喜歡的電影上映了」，開心事想跟對方分享，無助、失落想討安慰，但分手後雙方都需要空間沉澱，不是適當時候聯絡。想找他時，就打給朋友，想標註他時索性取消追縱對方的社交帳戶。日後你們還可以做朋友，但不是現在。





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