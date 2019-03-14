「我都唔知同佢算咩關係...。」她難得說出口。

「我不嬲都覺得你地好怪。」我不知「怪」夠不夠形容。

她和前度分開後，一直藕斷絲連。

「如果佢唔係仲鍾意我，一早唔搵我啦。」

「唔好自欺欺人，佢會有幾鍾意你？！」我反了個白眼。

「我地依然有出去約會、食飯架。」她試著將關係合理化。

定期約會等如是情侶嗎？分手後不改糾纏，欲斷難斷的聯絡，維持若干的肉體關係，互相取暖卻從沒有復合。一通電話、一句想念、一場約會，惹得她春心盪漾，不其然的繼續投懷送抱。他很懂女人的心思，男人要做的，他都做足，甚麼甜言蜜語、埋單請客，再偶爾送上小禮物，一樣不少，所以未講過復合，她依然相信大家還有可能。

「除咗約會前主動搵你，平時佢有無問候吓，傾吓計？」我剛說出口，看著她沉默的表情，還要多問麼。

前奏做得夠，才確保後續順利進行，吃飯、情話後，每次他都提出開房，被寵被哄的她半推半就任由擺布，一條龍的package，絕不缺一。看穿了，約會不過是個幌子？一切都是為了直達戲肉──上床，將這段有性無愛的關係包裝得好，務求把她哄得一陣陣，予取予求，手到擒來，算得又好又準。

今晚纏綿，明天失聯，若即若離的態度明顯不過吧？！她也許心知肚明，卻每次也輕易被哄，天真的以為時間到了，大家還會再續前緣，有情或是只有慾？每當她追問大家會否再一起，他總是推三推四，含糊其詞，答案不就擺在面前麼。

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一餐飯花得了多少，是約會還是吞掉她的前奏？！之後能哄她上床，不就都回本吧。如果兩人之間，只限風花雪月、肉體交流，話不多半句，關心無，閒談無，有需要繼續下去嗎？積極相約不是想見她，只是想上她吧？！

「上床係增進關係，定唯一關係？」我不想她存有假希望，以為獻上肉體會等到他回心轉意，任由他呼之則來，有如SP的關係，為了甚麼？