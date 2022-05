魚不過塘不肥,在同一份工學了要學會的事、排隊等升職太慢、薪水也加得很少,該是時候去闖一闖,謀求更好的職位和待遇吧!

立下決心一搏,卻最怕身邊出現跘腳石......

「最近有新工offer,行業前途好啲,人工又加得多,但我男友唔想我轉,好煩呀!」她唉了一聲。

「點解呢?」面對更好的前景,我不明白有甚麼理由拒絕。

「佢話如果我轉工,人工、發展都好過佢,女人人工高過男人唔好喎。」看著「錢途」就此離她而去。

「咁佢都轉工囉!」

「佢個人咁hea,最enjoy返工無嘢做等放工,點會轉工呀。」她不忿的說:「佢唔上進都算啦,又唔鍾意我勤力,就連我睇Netflix練英文,佢都畀說話我聽,叫我睇少啲,話怕唔明我講啲生字喎。自己英文差,點解連我想進步都唔得?仲問我做咩成日做運動,係咪要練身材,吸引其他男人!」

面對更好的工作發展,本想摩拳擦掌闖一闖,卻偏有個不上進的男友出手阻攔,原因只是他大男人,要面子?她男友的狀況,不想她進步大概也能理解吧,嘿,他當年會考數科不合格,入讀IVE拿了張證書,英文程度卻是小學生,簡單如「black」和「back」、「partner」的a、e、r都經常搞錯。35加2,領著兩萬多元的人工,很滿意現狀。

「我覺得同佢一齊好束縛......佢都唔係想我好。」

「驚你變好,係怕佢自己配唔上你?!」大概自卑的男人才會怕自己更自卑!

男人總不想女人比自己強......但他的狀況,要比他叻的女人大概比比皆是?有趣的是,當初一起時她沒多介意彼此的差距,只是她想進步,他卻牽絆加插手。是自我能力不足、自信心低、深怕她變得更好,距離愈拉愈遠,更顯得他沒出息?最好陪他原地踏步,不事生產、不求進步、勉強地過人生吧!說穿了就是身邊的女人比他更優秀,他不願意提升自己,卻怕大男人的面子掛不住,擔心沒能力留下對方,倒不如自私的拖後腿,與他stay in the same place!

為男友摒棄自己的計劃,放棄更好的工作,是有多傻?當你真心待一個人,你會希望對方過得好,而不是自私的怕她變得更好或超越自己。這讓我想起一位舊朋友,性格善妒又愛比較,家境、外表、工作、表現、甚至連男友條件,無一不是她比拼、道是非的話題。她不會努力或改進,卻眼紅別人比她好,閒時愛講八掛,刻意貶低身邊人,甚至無聊的把朋友樣貌評分,再往自己的臉上貼金,彷彿別人的存在都是為了襯托她的「優秀」。

我只相信今天要投資的是自己,當條件變好,才有更好的發展和選擇權。不求對方高薪厚職,養起自己,但至少是個並肩前行、共同進步的他。好的伴侶,該是一起努力,互勵互勉、同步成長,邁向更好的將來,而不是固步自封,牽絆對方,愈愛愈差!

不欲看著你過得更好,哪會是真心之人,所以我那所謂的朋友成了前朋友,而友人這位男友,身分更親亦更糟糕。劣質的友情或愛情,也該適時放棄吧?