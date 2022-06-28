「呢排真係好攰，身心都好疲累！」

剛轉新工的B，遇上工作狂的上司，工作量多兼忙是等閒事，還得經常OT至9、10點。

「喺公司要應付阿姐，啲嘢做極都做唔完，日日至少做足12個鐘，個人已經好exhausted，唉，仲有個疑神疑鬼嘅男朋友，成日check住晒，好煩呀！」B一面頹樣的說。

「疑咩？你做咗咩呀？！」我半笑的問。

「佢都唔信我要OT，佢嗰句「係咪真係咁多嘢做，定你有古怪呀』，我真係著左，已經忙到人都散，佢仲亂諗咩呀？」

工作忙，男友狂，生活著實不易。

「呢種男人搞唔掂，記唔記得A先生？同佢一齊兩個月我即分啦！」這刻的我笑得特別開懷。

A先生是我某位很短暫的前度，表面看似是個性格平和的人，一起不久後他即展露出疑心重的真面目。他是某公營機構的合約員工，工作悠閒，經常辦公時間做私人事情，例如上網、聊天、煲劇、發白日夢，再提早洗杯，準時放工閃人。身在幸福的工作環境是不會明白在私人公司打工人的辛酸麼！

那時我得經常加班，好幾個晚上總會收到他莫名其妙的WhatsApp，例如「你真係仲喺公司？」、「去咗邊？」、「同邊個一齊？」，讓在公司忙到頭昏腦脤的我奇怪得很。起初我沒多理會，到後來他說到出口「你真係OT咩？定約咗其他男人呀！」，我才意識到他一直懷疑忙於OT的我，是在找借口偷情……面對如此愛幻想又無理的人，真是人都瘋！

這個年紀要fight升職，工作再忙都倘能捱下去，想著忙完過後回家可稍為放空已很滿足。誰想到，上班時為工作瘋狂，下班後被男友搞到抓狂。面對身邊那個遊手好閒、時間多、疑心又重的男友，高度神經質兼胡思亂想、諸多的猜疑和質問，還得騰出僅餘的精神，費心費力的安撫……人生會否太累呀！

「返去睇下自己個樣，你就會有答案！」想當年我照鏡之時，發現自己做到殘，更被那個他弄得苦口苦面，才驀然意識到這段關係有多病態，所以他很快便被我「解決掉」，和他分手是最正確的一個決定呀！

人生何必過得太累，那些只會加重我們精神、生活壓力的人，謝謝不送了！