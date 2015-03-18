早兩個星期，世衛發出新指引，建議每人每天不攝取超過5至10%游離糖。讀者紛紛在Facebook留言，查詢這個建議會否對他們飲食上有影響。

「沒大影響；照舊避免高度加工食品。」

因為，這10％上限根本不是「新聞」。

16年前已經説10％

早在1989年世衛已經建議不超過10％添加糖，在2002年亦再高調地公布同一樣建議。但是，瘦身人士，由始至終都只留意卡路里及脂肪進食量，好像不太理會糖分。

10％糖太多

一直以來，我都公開表示10％上限太高了！10％即是50克糖，大約12.5茶匙。除非你是職業運動員需要大量糖分在比賽期間補充體力，這12.5茶匙的糖對於大部分其他人只是多餘的空熱量，不能提供維他命或礦物質，不能提供飽肚感，亦是對身體沒有益處的200卡路里。就是這個原因，我在第一本書《Hea住瘦40步》中已建議棄飲果汁。

認識新名詞：游離糖

今個報告有點不同的是，世衛特別著重糖的用詞。游離糖，不單止是添加糖，亦包括天然存在於蜂蜜、糖漿、果汁及濃縮果汁中的糖分。這個算是一大突破。

一直以來，很多人都認為天然果汁糖分不需要太介懷，因為是天然的。世衛今次將含糖份極高的天然食物，歸類於添加糖而統稱為游離糖，令大家知道就算是天然，沒有太大益處的高糖食物或飲品也不建議進食。

進一步建議低至5％

終於等到了！每天5％即等於約6茶匙糖，這個限量就差不多。早在六年前，美國心臟協會已經建議女士不超過6茶匙添加糖進食量。現在總算各國對糖分有一致的建議了。

小心包裝飲品

添加糖當然會在甜品，醬料等找到。最大的糖分元兇，莫過於包裝飲品。通常一份量的加工飲品已經可能會超標。一罐運動飲品及一包菊花茶已經有5.5茶匙，一罐汽水有10茶匙，而一包檸檬茶竟然有13.5茶匙糖！所以選擇包裝飲品，應查看成分表列出糖分的次序，水之後一定不可以是糖。因為如果是這個情況，這樽飲品只不過是糖水而已。