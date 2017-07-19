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作者
曾欣欣

19/07/2017

不想前功盡廢？4招幫你戒甩零食癮

#瘦身 #零食 #summer2017 #Health & Fitness
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　　有鋪零食癮？當晚上坐在電腦前趕工，你會忽然想吃薯片。很多人認為零食癮只是心理作祟，但其實生理因素影響更大。

 

　　我們腦部負責記憶、愉快、獎勵等感官區域亦是處理零食癮的區域，所以當癮起的時候如果吃不到食物，我們會感到不安。

　　荷爾蒙例如瘦素及血清素失衡時，亦會導致零食癮。另一個可能原因是某些人進食後產生腦內啡，導致上癮。另外懷孕期婦女亦由於荷爾蒙改變，零食癮尤其強烈。

 

　　零食癮與營養素兩者也可能有關連，原因在缺乏某種營養素時，就會特別渴求特定食物。 例如某些女生在月經期間特別想吃牛扒，專家指出這可能是生理缺乏鐵質而引起的食物癮。

 

如何為之零食癮？

 

　　零食癮的定義是對指定食物有特別強烈的渴求，更甚者會達難以自拔的地步。吃不到這些食物，縱使吃幾多亦難以感到滿足。 

 

　　有專家相信零食癮起只會維持3至5分鐘，進食衝動的程度亦因人而異。麻煩的是大部分人的癮都是圍繞垃圾食物，例如高糖、高鹽等加工類食物，所以對於減肥人士來說，之前付出的努力可能因有鋪零食癮而前功盡廢。幸好，只要按照以下簡單步驟，就可以處理以上難題。

 

4招減低零食

 

1 · 

 

　　如果你不開心，你會否特別想食東西？一份2014年研究報告指出，受壓力困擾的女生，傾向吃甜味零食。另外，研究人員亦發現受情緒影響而進食、又或受壓力影響才進食的女生，其磅數及坐圍尺寸比其他人會較高。

 

　　但其實壓力本身或會導致體重增加，未必跟零食瘾有關。壓力會令皮質醇水平及壓力荷爾蒙上升，最後會導致啫喱腩。

 

2．食蛋白質

 

　　一份2011年的研究報告指出，當一班過重男生進食高蛋白飲食的時候，他們的零食癮減低了6成。同時研究人員亦發現，高蛋白飲食亦可以減低宵夜的心癮達5成。在我的最新書《是這樣Eat Clean減脂》，透過兩個階段去教大家瘦身減脂，無論是減脂期還是增肌減脂期，我都建議女生早餐進食最少20克蛋白質。要計算你的個人蛋白數字，請參閱書本內容。

 

3．早睡

 

　　一份2013年研究報告指出，睡眠不足會影響荷爾蒙平衡，導致進食過多而過胖。研究人員發現當這群人開始睡眠充足，體重會慢慢回落。

 

4．飲水

 

　　腦部對於飢餓及口渴都有相同反應，但有時會將兩者混淆。要減少飢餓及零食癮，其中一個方法是整天都飲用足夠水份，杜絕口渴感覺。

 

 

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