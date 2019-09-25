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作者
曾欣欣

25/09/2019

Stronger Bones：骨骼健康不只是鈣質問題？三個飲食習慣防止骨質疏鬆

#蛋白質 #維他命C #補充劑 #Health & Fitness #鈣質 #飲食習慣 #骨骼健康
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   說到女生營養需求，鈣質這個題目一定是名列三甲。香港骨質疏鬆學會估計，骨折個案會從現時每年9,500宗，到2050年增至27,000宗。想保持骨骼健康，防止將來行動不便，鈣質固然重要。但其實除了攝取足夠鈣質及增加負重運動之外，其他飲食習慣同樣不能忽視。

 

 

 

 

三個飲食習慣有助保持骨骼健康

 

1.進食足夠蔬菜

 

       蔬菜是維他命C最優質來源之一，能刺激骨質建造細胞生長，絕對是骨骼的好朋友。此外有研究報告指出，維他命C的抗氧化劑成分或可保護骨質細胞免受損害。 

 

      蔬菜或能夠提升骨內礦物質密度，這種骨質密度是用作量度骨骼中的鈣質及其他礦物質的密度。不論患上骨質貧乏或骨質疏鬆，都被分類為低骨質密度。 

 

      多個研究亦證實，在幼童期及年青階段能夠攝取足夠黃綠色蔬菜，可以補強骨骼礦物質及維持骨質密度。

 

建議多進食以下蔬菜：

 

●西蘭花

●菠菜

●羽衣甘藍

●椰菜仔

●芥蘭

●火箭菜 

●西洋菜

●小棠菜

●小南瓜

●黃色燈籠椒

●甘薯及番薯

●粟米

●黃金紅菜頭

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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