說到女生營養需求，鈣質這個題目一定是名列三甲。香港骨質疏鬆學會估計，骨折個案會從現時每年9,500宗，到2050年增至27,000宗。想保持骨骼健康，防止將來行動不便，鈣質固然重要。但其實除了攝取足夠鈣質及增加負重運動之外，其他飲食習慣同樣不能忽視。

三個飲食習慣有助保持骨骼健康

1.進食足夠蔬菜

蔬菜是維他命C最優質來源之一，能刺激骨質建造細胞生長，絕對是骨骼的好朋友。此外有研究報告指出，維他命C的抗氧化劑成分或可保護骨質細胞免受損害。

蔬菜或能夠提升骨內礦物質密度，這種骨質密度是用作量度骨骼中的鈣質及其他礦物質的密度。不論患上骨質貧乏或骨質疏鬆，都被分類為低骨質密度。

多個研究亦證實，在幼童期及年青階段能夠攝取足夠黃綠色蔬菜，可以補強骨骼礦物質及維持骨質密度。

建議多進食以下蔬菜：

●西蘭花

●菠菜

●羽衣甘藍

●椰菜仔

●芥蘭

●火箭菜

●西洋菜

●小棠菜

●小南瓜

●黃色燈籠椒

●甘薯及番薯

●粟米

●黃金紅菜頭