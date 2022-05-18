曲奇、甜品、蛋糕、麵包等都是很多減肥人士盡量避開的食物；因此，碳水化合物，就經常被視為邪惡食物。但其實這些食物，問題不在於其碳水化合物含量，而是作為「空熱量食物」，這些食物只提供熱量，並無提供其他有益營養素。事實上，有很多碳水化合物，對於降低壞膽固醇水平及鞏固心臟健康尤其重要。今天就讓我分享五款護心高碳食物。

1/燕麥

降膽固醇之表表者，莫過於是燕麥了。燕麥片中的獨特纖維β-葡聚醣，就是提供降膽固醇效益的營養素；β-葡聚醣主要能與壞膽固醇LDL附體結合起來，從而排出體外。綜合之前所刊登的多項研究結果指出，每天攝取3克β-葡聚醣，能有效降低壞膽固醇LDL。大約1.5杯燕麥就可提供這個份量的β-葡聚醣。

2/西梅乾

女士們，可以的話每天都進食西梅乾！西梅不單止是便秘恩物，亦是護心能手。西梅能提供豐富膳食纖維、抗氧化物例如花青素、礦物質鎂及鉀等。去年就有一項美國研究證實，停經後女士每天進食五至六粒西梅乾，能提升好膽固醇HDL水平及降低心血管疾病風險。

3/蘋果

「每日一蘋果 醫生遠離我」這句說話不無道理，最少用於心臟健康絕對貼切不過。蘋果皮當中其中一款水溶性纖維果膠，有助防止膽固醇被吸收入血管當中，有效防止血脂飆升。研究顯示，當高血脂人士每天進食兩個蘋果，有效降低總膽固醇及壞膽固醇水平。

4/豆類

各款豆類不單能提供持久碳能量，亦同時提供膳食纖維、植物性蛋白、及一系列對心臟健康有益的營養素。在家烹調乾豆需時預備，令很多新手入廚者敬而遠之。其實最簡單快捷增加進食豆類的方法，就是用已經煮熟的罐頭豆；打開倒出來沖水就可以了。就於去年一項研究指出，每星期進食四次罐頭豆，有效降低壞膽固醇LDL。

5/甘薯

儘管甜美亦屬於澱粉食物，甘薯含高抗氧化物、膳食纖維、及各款礦物質包括鉀。每個甘薯就已經能提供六克膳食纖維，研究指出，所有甘薯（無論是黃色、橙色、還是紫色的）都能降低壞膽固醇LDL，從而改善心臟健康。不過要注意，對心臟健康有益的水溶性纖維及鉀質，大部份都是存於甘薯皮，所以買回家後別切走，清洗乾淨便可烹調了。