當我們討論腸道健康欠佳，很多人都以為肚脹、便秘、腹瀉及腹部痛症是指標。經常都有讀者說，如果沒有便秘，那腸道菌群就算是健康嗎？無便秘是否需要益生菌補充劑？除了常見的腹部症狀，腸道菌群其實與身體其他器官有莫大關連。就讓我分享四個身體警號，全部都與腸道菌群健康欠佳有關。

（圖片由作者提供）

除了常見的腹部症狀，腸道菌群其實與身體其他器官有莫大關連。就讓我分享四個身體警號，全部都與腸道菌群健康欠佳有關。

1. 皮膚病

作為身體最大器官，當身體出現問題，皮膚往往是第一個發出警號的器官。去年就有一個研究指出，經常進食含高飽和脂肪及精煉糖食物（常見於加工食物），會促成腸道菌群失衡狀態。這個情況通常觸發免疫系統異常，促使皮膚炎症，包括濕疹、暗瘡、牛皮癣、玫瑰痤瘡等。研究顯示，皮膚病患者的腸道菌群與非患者的不一樣，更進一步證實腸道菌群與皮膚的關連。

2. 經常甜癮起

如果你經常甜癮到，未必是你意志力不夠，也可能是腸道菌群失衡引致的。有研究報告指出，由於腸道菌種一直競爭着營養資源，甜品成癮或是我們身體與腸道微生物叢互相競爭攝取營養素的症狀之一。於這個情況，由於腸道的壞菌滋生過多，因而吸收了所需的營養素，導致身體攝取不足，從而引致我們渴望進食更多。

3. 釋不到的體重增加

如果你突然體重增加，腸道菌群失衡或可能是元兇。根據2020年研究報告，腸道細菌會影響個人能量消耗及從食物萃取卡路里分量。研究員將超過500名志願參與者的腸道菌群排序，結果發現當他們腸道菌群品種減少，體重就會上升。同年份另一份北歐研究報告顯示，研究人員可以根據個人糞便中的腸道菌群組合，準確分辨到誰屬癡肥。

4. 情緒波動

腸道常被喻為第二個大腦；根據2018年發表的研究報告指出，由於腸道菌群與神經系統、內分泌系統及免疫系統全都有關聯，因此腸道健康絕對會影響我們的精神與情緒。

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有研究報告提到，益生菌補充劑及特定菌種或可改善焦慮症或抑鬱症症狀。一項2020年發表的報告中指出，益生菌補充劑可減少抑鬱症狀，及紓緩健康人士遇上壓力的情況。

改善腸度菌群失調，需要多元化的飲食習慣改變，可參考我之前的專欄文章。