一周前，港人極欠有系統性的抗疫．防疫資訊，但中央一叫動員一切力量，官方的，民間的抗疫．防疫系統性資訊排山倒海地出籠，這是好事，今文將其中的重要者，轉載。

但在海量的資訊下，有那一條是最重要的呢？筆者認為是：

不要相信任何人

這不是叫你對「人心」不信，而是叫你對「人身」不信，一路抗疫．防疫走來，有很多好心人，是值得信的。不過，今時疫情重，隱性傳播者隨時有N個在你左右，故抗疫．防疫重中之重的一條是：不要相信你附近的人是「乾淨，不帶菌的」。因此，就算是至親，也不要太親密，一定要相互洗好手、消好毒、戴好口罩才長談，這看似不近人情，但明吳有性在其「瘟疫二巷」有講：「戾氣（病毒）之所至，十室九空……」十個有九個中招，你被九個帶菌者圍住時，最好就縮入保護衣內，千萬不要信你周旁的人是不帶菌的，當你防我，我防你時，就大家都安全了。

以下是轉載筆者認為有用的抗疫、防疫活動、文章，供大家不是參考，而是應剪存，備用至疫情完結，或有新資訊出來為止。

家居抗疫視像支援隊

隨著新冠肺炎19的蔓延，現在確診的新個案每日有數千宗，醫院的病床已經是超飽和 ,所以雖然確診了，但病人還要在家等候入院 ,家居隔離抗疫是唯一的選擇

但是居隔離為病人帶來了很多困難 ，因為很多病人以前是沒有新冠肺炎的知識的，除了家居食物及日用品外，病人很怕把病毒傳給家中其他的人，另外病人也不知道如何監察自己的病情，如何處理身體不適，我如何處理心理的壓力，而且還有很多問題要面對

面對這個難題，我們三個醫生團隊，分別是惠通團隊，醫護誠信同行及香港遙距醫療協會，共同組織了一個家居抗疫視像支援隊，由我們的醫生組成，我們將會通過網上視像會議，可以直接給病人解答問題，以及提出有用的建議，我們希望藉此對家居隔離的病友提供一些實際有用的幫助

每次視像會議首先有簡單的醫療知識講座 ，跟著歡迎各位參加者提出問題 ,由醫生直接回答

我們的第一次視像聚會將會在本星期五 2月25日至3月3日，一連七日舉行，時間在下午1時半至二時半，歡迎各位病友和家人參加.

這七天會議完成之後，我們會總結經驗，歸納病者們的需要，看看可不以度身訂做一個遙距醫療方案

2月25日的專題簡介如下

下午一時半至1時45分 專題簡介

陳念德醫生

當我被發現新冠陽性時要怎樣應對

葉永玉醫生

如何在家照顧自己及家人

1時45分至2時半

自由提問 ,由醫生解答

視像會議的連結是：https://cuhk.zoom.us/j/95436444912

何仲平醫生邀請

香港惠通團隊

惠通團隊簡介

我們為香港一班醫生，我們關心香港社會以及醫學界的發展，我們認為醫學不分政治取向，全心為市民提供最佳的服務，我們現在實在需要撇開政治立場，發揮我們的專業長處及加強溝通，令到社會及業界都可以受

我們認為應該加強業界內部的溝通及和社會的溝通，關心社會的需要，做到互相得益

面對現在新冠19疫情蔓延 ，我們亦希望在發揮我們的專業知識，幫助社會抗疫

我們惠通團隊的名稱來自雲南怒江上的一條橋，這條在明朝已經建立，在抗戰的時候經過改造成為滇緬公路上一條主要的橋樑，大量的戰略物資就是通過橋運到中國，為抗戰勝利創造了有利的條件

我們的成員如下

何仲平醫生

陳念德醫生

葉永玉醫生

蔡振興醫生

任俊彥醫生

方暢怡醫生

佘達明醫生

張漢明醫生

劉仲桓醫生

陳穎思醫生

唐繼昇醫生

(資料來源：網絡訊息；惠通團隊、醫護誠信同行及香港遙距醫療協會)

如要中醫，參看下方

各位醫師

疫情日益嚴峻，醫院床位爆滿，病人需風餐露宿輪候病床。若感染新冠初陽、及輕症患者能在家得到及時治療，又怎會發展成重症、又怎會出現病床供不應求的慘況？

想必醫師們都抱著大醫精誠的初心想為香港抗疫出一分力。

香港註冊中醫學會將於2月28-3月11舉行網上義診，詳情如下：

對象：居家新冠初陽、輕症患者

義診日期：2月28日至3月11日（星期一至五）

診症時段：每位患者15分鐘以內

遙距視像義診方式：Zoom視像形式

合作單位：民建聯

贊助商：農本方

整個義診活動由主辦單位為病人提供藥物，及為醫師準備免責聲明。

欲參與義診的醫師可從以下連結報名：https://bit.ly/3hdnmQO

（注意：義診活動宣傳廣告會公開醫師姓名、及註冊/表例號碼讓參加患者知悉；聯絡電話、電郵將不會被公開，只作內部行政用途）

(資料來源：網絡訊息；香港註冊中醫學會)

中醫抗疫小錦囊

（資料來源：Dr. Wendy_中醫抗疫錦囊）

有個民間編製的Covid-19應對天書，認真詳盡

COVID-19應對天書

（資料來源：Covid-19 Bible）

下周將會全民檢測，該怎做？西安有例子要參考。

（資料來源：網絡訊息）

檢測而被知會為陽性，依醫管局的指引

（圖片來源：醫管局）

如被通知檢測為陽性，而又久未打通醫衛處電話，可遙上網報（https://www.chp.gov.hk/cdpi/）然後坐家待救援，今時救援應很快便來。

今時香港防、治有序，好事。始可祝各位安康。





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本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。



