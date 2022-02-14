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健康大晒

14/02/2022

家居檢疫大廈名單｜逾1,400棟大廈上榜！元朗、沙田佔最多！太古城、藍灣半島都有份？

#新型肺炎 #抗疫 #新冠肺炎 #居安抗疫 #家居檢疫 #防疫 #疫情
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　　本港第五波疫情持續嚴峻，但由於檢疫設施飽和，港府於2月8日起推行「居安抗疫」計劃，安排部分新冠肺炎確診者的密切接觸者及次密切接觸者，留在家中接受檢疫14或4日。據了解，現時有逾1,400棟大廈、共4,300多人正進行家居檢疫，其中以元朗、沙田佔比最多！

 

　　「居安抗疫」計劃下家居檢疫人士所居住的大廈名單（衞生防護中心資料）：按此


居家檢疫規定：

1.    檢疫期必須留在居所中
2.    佩戴電子手環
3.    如有智能手機，需下載「居安抗疫」APP，以及在檢疫期內保持其運作
4.    每天量度體溫兩次
5.    檢疫期為4天的人士須在第一天、第二天及第四天自行進行快速抗原檢測
6.    檢疫期為14天的人士須在檢疫期第一天、第四天、第七天及第十天自行進行快速抗原檢測，以及在第12天於社區檢測中心進行檢測
7.    自行進行快速抗原檢測後，為檢測結果立即拍照作紀錄

 

（圖源：「居安抗疫」計劃官網）

（圖源：「居安抗疫」計劃官網）

 

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