本港第五波疫情持續嚴峻，但由於檢疫設施飽和，港府於2月8日起推行「居安抗疫」計劃，安排部分新冠肺炎確診者的密切接觸者及次密切接觸者，留在家中接受檢疫14或4日。據了解，現時有逾1,400棟大廈、共4,300多人正進行家居檢疫，其中以元朗、沙田佔比最多！

「居安抗疫」計劃下家居檢疫人士所居住的大廈名單（衞生防護中心資料）：按此





居家檢疫規定：

1. 檢疫期必須留在居所中

2. 佩戴電子手環

3. 如有智能手機，需下載「居安抗疫」APP，以及在檢疫期內保持其運作

4. 每天量度體溫兩次

5. 檢疫期為4天的人士須在第一天、第二天及第四天自行進行快速抗原檢測

6. 檢疫期為14天的人士須在檢疫期第一天、第四天、第七天及第十天自行進行快速抗原檢測，以及在第12天於社區檢測中心進行檢測

7. 自行進行快速抗原檢測後，為檢測結果立即拍照作紀錄

（圖源：「居安抗疫」計劃官網）

（圖源：「居安抗疫」計劃官網）



