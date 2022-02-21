第五波疫情愈演愈烈，「疫苗通行證」將在2月24日正式實行，政府今日（21日）再公布有關詳情，究竟哪些地方屬「疫苗通行證」範圍，出入商場超市又是否要不斷出示通行證？不用擔心，即睇編輯為大家整理好的「疫苗通行證」懶人包！

（政府宣傳片截圖）

哪些地方屬「疫苗通行證」範圍？

2月24日起，現行第599F章規管表列處所以及食肆均屬於「疫苗通行證」範圍，市民須持疫苗通行證（使用安心出行及出示疫苗接種紀錄）才可進入：

1. 遊戲機中心

2. 浴室

3. 健身中心

4. 遊樂場所

5. 公眾娛樂場所

6. 派對房間

7. 美容院

8. 會址

9. 夜店或夜總會

10. 卡拉OK場所

11. 麻將天九耍樂處所

12. 按摩院

13. 體育處所

14. 泳池

15. 酒店或賓館

16. 郵輪

17. 不屬私人或公眾娛樂場所的活動場所

18. 理髮店或髮型屋

19. 宗教處所

20. 商場

21. 百貨公司

22. 街市或市集

23. 超級市場

至於包括學校、政府公營機構、公營醫院、安老殘疾院舍、政府服務辦事處等地，政府則會以行政指令實行「疫苗通行證」，詳情有待公布。

甚麼情況下可獲豁免？

政府指，若經商場回家或工作、到商場診所求醫、或只到食肆買外賣等情況都可獲豁免，稍後亦會公布詳細豁免例子。

分主動形式和被動形式？

在具體執行上，「疫苗通行證」的安排將會分為兩類，包括主動形式及被動形式：

主動形式：適用於食肆及其他處所

市民到食肆或其他處所時，除了掃描「安心出行」，亦要出示「疫苗通行證」，場所管理人會以政府提供的手機應用程式掃描有關通行證。

（政府宣傳片截圖）

被動形式：適用於超級市場、商場、百貨公司、街市等人流量大的處所

市民到訪時要只掃描「安心出行」，不用出示「疫苗通行證」，但執法人員仍會抽查市民有否「已打針」。

需更新安心出行版本！

（圖片來源：政府資訊科技總監辦公室）

政府亦提升醒市民盡快把「安心出行」流動應用程式更新至3.1.0版本，最新版本新增「返回上一個場所」功能，當大家用「安心出行」離開場所時，可透過此功能返回上一個到訪過的場所的紀錄，例如在商場用餐後，離開餐廳時不用重新掃描商場的二維碼，方便有需要往返不同場所的人士。

分3 階段推行！

提提大家，「疫苗通行證」將分3階段推行，於第一階段，12歲或以上人士需至少打一針。而4月底開始，所有18歲以上人士必須至少已打兩針，而12至17歲人士要已打最少一針。到6月底開始，所有18歲以上人士如打第二針已滿9個月，需打第三針，而12至17歲人士如打第一針已滿6個月，則需打第二針。





