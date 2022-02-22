疫情持續惡化，確診數字久未回落，不少人減少外出，儲備數日食糧以備不時之需。現在更要有心理準備隨時被圍封強檢，或是因為中招/ 成密切接觸者而要留家抗疫，更要儲定食糧！到超市走一圈，只見放置即食麵、罐頭的貨架貨品疏落，人人盲搶杯麵、午餐肉，誰說儲糧只可吃這些？居家抗疫一樣要吃得好、吃得健康，才有力氣應對這場疫情持久戰！即食麵、罐頭以外，還有甚麼耐放又容易料理的食材？想延長蔬果壽命，又有甚麼方法？





到超市、街市入貨時，不妨按食物金字塔採購食材，添置蔬果、五穀、海鮮、肉類等，再按食材的可存放時間安排進食次序，即使突被圍困在家，都可有啖好食。

疫情嚴重，不少人減少外出，一次過購入大量食物儲備在家。

（電影《怪胎》劇照）

1. 蔬菜：菜心、菠菜首選；沒調味急凍罐頭菜亦可取

綠葉蔬菜存放期雖然不長，但營養尤其豐富，入貨時可考慮添置少量菜心、菠菜等蔬菜，只要放入雪櫃，儲存得宜，都能放到3、4天。存放綠葉菜時避免有水份，否則容易變黃兼滋生細菌，可用紙巾先吸乾表面水份，再放入食物盒或膠袋。吃用時優先選擇綠葉菜，再吃其他較耐放的蔬菜。

之後應選存放期較長的根莖類蔬菜，如南瓜、蘿蔔、芋頭、沙葛、薯仔、番薯、蓮藕、洋葱等，一般可放兩至三星期；而紹菜、椰菜、椰菜花、西蘭花，佛手瓜、冬瓜、燈籠椒、番茄等，都可放最少一星期。儲存蔬菜時，好多人都會直接放入雪櫃，其寶根莖類蔬菜毋須急凍，反而適合放在通風的室溫環境；而其他蔬菜如西蘭花、椰菜花等若想延長保鮮期，可以洗乾淨、吸乾水份後，切好並按食用份量放入保鮮袋或食物盒儲存，再放入冰格，省去之後解凍、處理食材的時間，方便食用。

至於急凍類蔬菜如青豆、菠菜以及罐頭蔬菜如粟米、菇菌、豆類、番茄等，既可滿足到營養需要，料理方法又簡單，非常適合懶人。不過急凍或罐頭蔬菜的營養會否較新鮮的差？其實未必，沒有經額外調味、醃製的急凍或罐頭蔬菜，它們的營養成分與新鮮蔬菜分別不大，甚至可能比新鮮蔬菜的營養保存得更好，因它們經採摘、處理後馬上急凍或入罐處理，或能更好地保存食材營養，反而新鮮蔬菜需時儲存、運送，才到消費者手上，或令營養更易流失。

（Unsplash）

Read More：疫情下無新鮮蔬菜吃？冷藏蔬菜營養竟然最好？盒裝、罐頭蔬菜哪一種較健康？記著這4點！

2. 水果 ：沙田柚可放4、5星期

另一重要纖維來源——水果不可缺少，瓜類水果如蜜瓜、木瓜等存放期長，沙田柚更可放4至5星期，自然是儲糧最佳選擇！而蘋果、橙、柑、香蕉、奇異果、火龍果等，都可放一星期內。提提大家，香蕉、奇異果等會熟成的水果，需與其他水果分開儲存，尤其蘋果，否則會加速熟成，容易變腍。

下一頁：肉類、海鮮儲糧首選