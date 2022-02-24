眼見第五波疫情愈趨嚴峻，你和我都人心惶惶，大家紛紛搶購不同的藥物看門口。其中，標榜有治療發燒、咳嗽、頭痛等病徵的連花清瘟膠囊更掀起瘋搶潮。不過，衛生署近日就發現市面上出現兩款未經註冊的藥物，消委會呼籲停用！最近有買過這款藥物的話，就要留意啦！

衛生署早前突搜查多區藥店，檢獲兩款未經註冊藥品，分別名為「以岭连花清瘟胶囊」及「蓮花清瘟膠囊」；消委會選擇月刊的Facebook亦指出，目前處於調查階段，暫時未有接獲不良反應報告，提醒未經註冊藥品的安全、品質及成效均未經證實，可能對健康構成風險，呼籲大家立即停用，建議將未經註冊藥品親自送至衞生署中醫藥規管辦公室銷毀。

（圖片來源︰政府新聞稿）

（圖片來源︰政府新聞稿）

點樣選購中成藥？

衛生署和消委會提醒大家，所有已註冊的中成藥於標籤上附有香港註冊編號，格式為『HKC-XXXXX』或『HKP-XXXXX』，而註冊的藥劑製品於包裝上須附有香港註冊編號，格式為『HK-XXXXX』。大家買藥物旁身時記得留意一下！

衞生署中醫藥規管辦公室

地址：觀塘巧明街100號 Landmark East 友邦九龍大樓16樓衞生署中醫藥規管辦公室