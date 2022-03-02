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健康大晒

02/03/2022

第五波疫情｜輕症病人在家食藥自救？一文睇晒10種病徵應吃甚麼藥！兒童、孕婦用藥有甚麼注意？

#新型肺炎 #快速測試陽性者 #授乳媽媽 #輕症病人 #確診 #新冠肺炎 #初步確診 #香港醫院藥劑師學會 #藥物 #病徵 #孕婦 #喉嚨痛 #常用於舒緩新冠肺炎輕微症狀的藥物 #撲熱息痛 #兒童 #發燒 #用藥風險
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Text: Yan Law

　　第五波疫情持續嚴峻，確診人數每日不斷攀升，但由於醫院床位有限，加上社區隔離設施不足，政府呼籲輕症者可留家休息並自行服用成藥紓緩不適，故大部分初步確診／確診病人以及快速測試陽性者只能留在家中服用成藥「自救」，發燒就食Panadol、咳就飲止咳水……事實上，不少人都會在家中常備非處方藥物（詳情可參考香港藥物監管系統簡介），包括一般傷風藥、退燒藥和止痛藥，或者還會有由醫生處方但還沒吃完的藥物，此時此刻就非常有用！

 

　　不過藥從來不能亂吃，買成藥前最好先了解藥物成分！皆因不同牌子的藥品所含有的藥物成分不同成分本身或分量就未必適合每一個人，又或多款成藥一起吃，藥效可能重疊［譬如必理痛（Optizorb配方）含500毫克撲熱息痛（按此了解）、幸福止痛素含250毫克撲熱息痛（按此了解） ］。

 

　　所以大家去購買成藥時，記得留意包裝上的成分組合及標籤，或者去有具有RX標誌的「藥房」買藥兼諮詢當值藥劑師意見，尤其是是孕婦、兒童、授乳媽媽，因為不慎服用藥物或可致嚴重後果！香港醫院藥劑師學會日前發布《常用於舒緩新冠肺炎輕微症狀的藥物》，正好就上述人士提出用藥須知，更說明各類常見藥物成分的使用風險！有基本認識，買藥安全啲，同藥劑師溝通都方便啲，即睇！

如果兒童及青少年、孕婦、授乳媽媽有以下徵狀……

 

1. 發燒

 

　　可服用撲熱息痛（Paracetamol／Acetaminophen），適用於兒童及青少年（6-18歲）、授乳媽媽及孕婦。亦可服用布洛芬（Ibuprofen），但孕婦忌服，或會影響胎兒的心肺功能。

 

　　不宜服用阿士匹靈（Aspirin），會令兒童及青少年引起雷爾氏綜合症、或影響胎兒在子宮內發育、或增加孕婦出血風險。

 

（圖源：pixabay）

 

2. 喉嚨痛

 

　　10歲或以上兒童可服用地喹氯銨（Dequalinium chloride）；但因沒有關於孕婦及授乳媽媽的安全數據，使用前請先諮詢醫生或藥劑師。

 

3. 痰咳

 

　　兒童及青少年、孕婦均可服用乙酰半胱氨酸（Acetylcysteine）；但對授乳媽媽沒有充足的安全數據，使用前請先諮詢醫生或藥劑師。

 

　　兒童及青少年、孕婦亦可服用癒創甘油醚（Guaifenesin）；對授乳媽媽沒有充足的安全數據，但對兩個月以上的嬰兒造成負面影響的機會不大。使用前請先諮詢醫生或藥劑師。

 

　　兒童及青少年可服用溴己新（Bromhexine）。由於溴己新會穿過胎盤，藥廠不建議懷孕婦女使用（尤其妊娠第一期）；溴己新亦會分泌於母乳中，暫時沒有數據顯示藥物對哺乳中嬰兒是否有影響，但藥廠不建議使用。

 

　　氨溴索（Ambroxol）同樣適用於兒童及青少年，但孕婦忌用（尤其妊娠第一期），有數據顯示，氨溴索於懷孕第二十八週後的孕婦使用不會對胎兒造成負面影響，使用前請先諮詢醫生或藥劑師。由於氨溴索會分泌於母乳中，暫時沒有數據顯示物對哺乳中嬰兒的影響，但藥廠不建議使用。

 

（圖源：pixabay）

 

4. 乾咳

 

　　兒童及青少年可服用福爾可定（Pholcodine）；對孕婦沒有充足的安全數據，使用前請諮詢醫生或藥劑師。由於福爾可定會分泌於母乳中，授乳媽媽須平衡療效和風險，使用前請先諮詢醫生或藥劑師。

 

　　兒童及青少年亦可服用右美沙芬（Dextromethorphan）；有部分研究建議右美沙芬只適用於部分有需要孕婦，且應避免使用含酒精配方，孕婦使用前請諮詢醫生或藥劑師。至於授乳媽媽，暫時未知右美沙芬會否分泌於母乳中，且哺乳時應避免使用含酒精配方，使用前請諮詢醫生或藥劑師。

 

5. 流鼻水

 

　　氯苯那敏（Chlorpheniramine）、氯雷他定（Loratadine）、西替利嗪（Cetirizine）全都適用於兒童及青少年、孕婦、以及授乳媽媽。

 

下一頁：紓緩其他5個病徵的藥物禁忌

 

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