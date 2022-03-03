第五波疫情確診數字屢創新高，急症室和醫護人員已經超出負荷，這段時間生病或是確診的話都不知該如何是好！幸好，目前有不少平台都設有網上診症的服務，部分更會派送藥物，有部分又是專為確診病人而設，唔使得個「驚」字！而且，有不少平台都設有新冠病毒測試，最快6小時就有報告！即睇以下8大中西醫平台和遙距中醫名單啦！

#1 DrGO︰星期一至日都有得睇醫生！

遙距醫療平台DrGo目前夥拍不同的醫務所提供視像諮詢服務，如︰醫思健康、港怡醫院、明德診所等。只要下載應用程式，登記後可選擇合適的醫生，及支付預約費用$100。現時合計收費由$368至$600不等，包括醫生診症費，三日基本藥物及一次免費藥物配送服務。如有需要，醫生會發出醫療證明（如病假證明）及／或轉介信！

另外，DrGo亦有提供冠狀病毒病測試（深喉唾液；$2700），服務包括與醫生進行病毒測試視像諮詢、一次檢測容器配送、一次深喉唾液樣本收集、測試及檢測報告。

（圖片來源︰DrGo網站）

DrGo視像診症

下載︰iOS ｜ Android

服務時間︰8am - 8pm；冠狀病毒服務8am - 3pm（星期一至日，包括公眾假期）

費用︰$368 - $600 （須付$100預約費；諮詢後會扣除）

服務詳情︰https://www.drgo.com.hk/index.html

註︰孕婦及未滿14歲人士不得在DrGo上就諮詢作預約申請

#2 港怡醫院︰免費診症！9歲以上就睇得！

由3月開始，港怡醫院推出免費視像會診服務，由家庭醫學專科醫生診症，9歲或以上就睇得，暫為期1個月！大家可以到網站系統預約視像會診，成功預約後會收到詳情和確認電郵。但是要留意，服務是不包括處方藥物、醫療服務、病假紙、轉介信及其他相關醫療文件。

此外，醫院設有「2019冠狀病毒病測試連健康證明書套餐」，費用包含醫生診症費、檢測報告以及健康證明書。選擇「批量測試套餐」（$1,450）的話，於早上指定時段完成檢測就可以在12小時內取報告；而「快速測試套餐」（$2,110起），於早上或下午指定時段進行檢測，6小時內就有報告！套餐必須預先經網上預約並付款，然後再到本院24小時門診及急症室進行醫生診症同採集樣本！

（圖片來源︰港怡醫院Facebook）

港怡醫院視像會診

費用︰免費

服務時間︰即日至3月31日（星期一至五；指定時段）

預約︰https://bit.ly/3puys8J

查詢︰2122 1333

#3 DoctorNow︰最快15分鐘有得睇醫生！

另一個醫療應用程式「DoctorNow」一樣有提供視像診症服務，有普通科和專科醫生，更有中西醫合併治療服務，平台標榜最快15分鐘就有醫生睇！經醫生診治後，如果有需要，DoctorNow會提供藥物速遞上門、病假紙和轉介信。

此外，DoctorNow都設立了「新型冠狀病毒肺炎測試」（$580），事前簡單填寫一個問卷，付款後就可以有醫生進行視像評估，然後會經速遞收到檢測容器，自行採集樣本後交到衛生署指定接收點進行檢測，約3-5個工作天會收到電子報告！

（圖片來源︰DoctorNow Facebook）

DoctorNow視像診症

下載︰iOS ｜ Android

費用︰問診須自行在應用程式查詢

詳情︰https://app.doctornow.hk/zh-hant/

Facebook︰https://www.facebook.com/doctornowapps/

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