

中央援港的5萬盒「連花清瘟膠囊」將於今日（3月4日）透過「全港社區抗疫連線」公開派發！中午12時起，只要透過網上成功登記，即可獲發2盒24粒裝港版「連花清瘟膠囊」，預料有25,000名申請者受惠！

「全港社區抗疫連線」表示，是次只接受個人登記申請，填報地址必須為私人住宅，每個地址只會獲分配2盒「連花清瘟膠囊」。此外，為減少接觸傳播機會，是次分發會以「點到點」專人方式送達，申請者填寫網上申請時，必須選擇現時18個行政區域中所屬的小區。





登記網址（3月4日中午12時起開放登記）





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