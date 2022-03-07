  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
作者
健康大晒

07/03/2022

快速測試平台 | 快測陽性呈報平台啟用！逾10萬人等候進入！需提交甚麼資料？「陽轉陰」仍要申報嗎？（附平台連結）

#快測陽性呈報平台 #快測呈報平台 #確診 #疫情 #快速測試 #新型肺炎 #新冠肺炎 #快速測試平台 #快速測試陽性申報平台 #快測平台 #申報平台 #快速檢測呈報平台 #呈報平台
  • 收藏文章
Text: Yan Law

　　本港爆發第五波疫情，政府早前宣布快速測試陽性結果亦可當確診跟進，惟快測陽性平台遲遲未有推出，致令大批快速測試呈陽性市民仍未能呈報！政府今日（3月7日）終於推出快測陽性呈報平台，所有申報者必須在快速測試陽性後的當日或翌日進行申報，即3月6日及7日陽性可於今日申報！申請人需要提供快測陽性的照片，以及提供自己及同住家人的資料，並需要提供個人病徵、家居環境等基本資料。至於2月26日至3月5日經快速測試呈陽性的人士，則可於3月14日前補交資料，因他們感染病毒已有一段時間，相信大部分人已康復，中心未必會跟進，但申報後可讓中心掌握資料。

 

 

　　成功呈報後，將會在24小時內收到短訊，屆時須使用所提供的連結上載證明文件及下載隔離令或檢疫令。當局將會安排部份呈報個案作核酸覆核測試，承辦商會在呈報當日或盡快到呈後人士居所作鼻咽拭子檢測作核實；亦會盡快向呈報人士派發手環及抗疫包。

 

　　衞生防護中心總監徐樂堅指，如果市民不懂使用快速測試平台，亦可致電熱線1836119呈報個案，該熱線設有自動系統，可協助市民登記身份證及電話號碼，衞生防護中心將會聯絡有關市民以完成申報程序，不過需要較長時間去跟進。

 

快測陽性呈報平台：www.chp.gov.hk/ratp

 

Read More：快速測試｜跟住買！政府派發及衞生署認可11個快速測試套裝品牌！邊12類人士有資格免費取得？（附示範短片、使用說明連結）

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

我要回應

你可能感興趣

最新文章

Video

作者

放大顯示
周一加油站
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk