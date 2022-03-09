第五波疫情持續，自政府早前宣布認可快速測試陽性結果，並推出快測陽性呈報平台，隨即掀起一股快速測試包搶購潮，惟市面上快速測試包品牌眾多，選購時又要留意測試包有否國際認証，又要擔心測試是否夠準確；消委會就於今日（9日）推出了「快速抗原測試（RAT）包認可名單搜尋器」，即睇點樣用！

消委會的「快速抗原測試（RAT）包認可名單搜尋器」可供大家查看在香港和其他地區的快速測試包認可名單，現時搜尋器上的認可名單包括：衞生署醫療儀器行政管理制度下已表列抗原測試名單、政府向指定群組免費派發的快速抗原測試包、中國國家藥品監督管理局批准的新冠疫情防控醫療器械產品名單、歐盟2019冠狀病毒病快速抗原測試通用名單以及美國食品及藥物管理局發出有關認可緊急使用的抗原測試劑名單。

（圖片來源：消委會）

只要於網頁上輸入有關測試包的製造商名稱，即可獲得產品的相關資料，如準確度、臨床數據和產品圖片等。以政府派發的快速測試套裝品牌「Panbio」為例，只要輸入相關關鍵字，就即可查看有關快速測試包有否在例表上，如相關測試包有載於歐盟名單，則會有更詳盡數據！

（圖片來源：消委會）

（圖片來源：消委會）

至於要解讀相關數據，大家可於網站上方的「備註」一欄查看不同地區的指引，以歐盟為例，消委會就例出詳細資料，如靈敏度（Sensitivity） 、特異度（Specificity）的量度標準、國家名稱的代號和採樣種類等，方便大家在購買前後查閱。

提提大家，消委會指搜尋器中的名單會不斷更新，若現時未找到你手上的快速測試包資料，也先不用擔心，可能是測試包還未列入相關名單！當然，做好資料搜集才行動就最好啦！

消委會「快速抗原測試（RAT）包認可名單搜尋器」：按此

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