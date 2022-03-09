疫情嚴峻，確診數字日日攀升，不少人都會每日用快速測試包「自我一檢」，時刻留意自己有沒有中招！不過近期消委會就接獲48宗有關快速測試包的投訴個案，當中包括認證資料、貨品質素和使用期限的問題，有關網購的投訴個案更佔愈7成，即睇消委會分享，提防消費陷井！

有關快速測試包的投訴個案統計

（圖片來源：消委會）

#1 網店提供不正確認證資料！

消費者A於網店訂購一共8套快速測試包，售價$222，網店聲稱測試包通過歐盟（CE）認證，但A在歐盟的相關名單上卻找不到有關測試包；而消費者B則在另一網店購入一共8套快速測試包，售價$316，網店指該快速測試包為「新加坡政府官方指定使用的快速測試品牌」，惟B在新加坡政府官網亦找不到相關資料，質疑網店的銷售手法。

#2 貨品質素成疑？

消費者C於零售店購入1盒售價$88的快速測試包，按照指示使用後測試結果完全沒有任何顯示，質疑該測試包並沒有檢測功能；而同樣於零售店以$585購入15套快速測試包的消費者D在購買後發現包裝盒只有到期日，並沒有生產日期，零售店回覆指生產日期為2021年1月，惟當時並未出現變種病毒Delta和Omicron，令測試包的檢測效用成疑。

#3 使用期限過短？

消費者E於今年1月10日在連鎖零售店的網店以$6,500訂購了一共80套快速測試包，但在收貨後發現測試包的有效期只到2022年5月4日，只有不足4個月的時間；而消費者F則於今年2月21日以$480在零售店購入7套快速測試包，其後發現測試包的有效期至到2022年7月，同樣只有約5個月時間，對於不常使用的消費者來說，測試包不便宜但使用期卻過短。

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