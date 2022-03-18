  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
作者
健康大晒

18/03/2022

世界睡眠日｜疫下睡不好？iPhone「睡眠專注模式」助你一覺好眠！同場加映：大熱舒眠歌單

#健康 #睡眠 #抗疫 #失眠 #Apple Watch #睡眠專注模式 #世界睡眠日 #iOS15 #抗疫疲勞 #Apple #睡眠追蹤 #Apple Music #iPhone #應用程式 #APP #Sleep #Max Richter #舒眠歌單
  • 收藏文章
Text: Christy Yiu Photo: 由Apple提供

　　疫情下，我們的生活無時無刻都被防疫資訊包圍，每日看著新聞公布的確診和死亡人數，或多或少都會令大家感到精神緊張，就連晚上也睡不好覺！適逢今天是「世界睡眠日」，Apple就分享了iOS 15的睡眠功能以及舒眠歌單，今晚立即來試試吧！

 

睡眠專注模式：與世隔絕專心睡覺！

 

iOS15的「睡眠專注模式」

 

　　想睡個好覺，最好的方法當然把手機關掉，若然不習慣關掉手機，就可以試試iOS15的「睡眠專注模式」，開啟後，電話會自動擋下所有推送和來電，並向致電者示意用家沒空；當然，用家亦可自定允許人名單，這樣在「睡眠專注模式」下允許人的來電與推送就可以直達用家！

 

　　在開啟「睡眠專注模式」後，所有允許人以外的推送都會在用家關閉模式時才顯示，這樣用家就可以「與世隔絕」一段時間，專心睡個好覺！另外，如果大家有透過iPhone閱讀或聽音樂以助入眠的習慣，亦可在該模式中自訂前往不同應用程式的捷徑，十分方便！

 

Apple Watch睡眠追蹤：助改善睡眠習慣！

 

Apple Watch 「睡眠」應用程式

 

　　除了iPhone的「睡眠專注模式」，如果你有使用Apple Watch的習慣，亦可以試試Apple Watch上的「睡眠」應用程式！「睡眠」可幫助用家每晚實時監察睡眠狀態，透過偵測呼吸等細微活動，從而分辨入睡和甦醒狀態。一覺醒來後，用家可於Apple Watch或iPhone上的 「健康」應用程式查看睡眠分析圖，了解自己過去一星期的睡眠狀況及其他健康數據，有助改善睡眠習慣！

 

同場加映：「催眠大師」舒眠歌單！

 

Max Richter《Sleep》大碟

 

　　相信不少人都喜歡聽著音樂入睡，當中「白嘈音」如雨聲、海浪聲更可說是失眠恩物！聽得多「白嘈音」，今晚不妨來試試由有「催眠大師」之稱的Max Richter所創作的《Sleep》，當中收錄了30首變奏曲，以每分鐘40拍的慢節奏誘導聽眾入睡，比一般的「白嘈音」更具主題！

 

《Sleep》試聽連結：按此

 

　　除了《Sleep》，Apple Music亦設有多個專為解壓、放鬆和入眠編製的舒眠歌單，當中以以下5個最受歡迎，每晚點選一個收聽，也不失為一個好主意：

 

《舒眠之聲》收聽連結：按此

《舒眠節拍》收聽連結：按此

《淅瀝雨聲》收聽連結：按此

《愜意鋼琴》收聽連結：按此

《純粹‧Spa》收聽連結：按此

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

我要回應

你可能感興趣

最新文章

Video

作者

放大顯示
Gym Come True
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk