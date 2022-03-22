22/03/2022
抗疫支援｜獅子會設10部自助派發機！免費派6萬套快速檢測抗疫包給長者！一文睇清領取資格、地點及申請方法
在第五波疫情下，快速檢測包成為必需品，大家都習慣用它來做自我檢測。疫下有不少機構都捐出測試包予有需要人士，最近獅子會就港九新界設置自助快速檢測抗疫包派發機，為長者提供免費快速檢測包，目前已經投入服務啦！即睇點樣拎以及邊到有得拎啦！
獅子會在港九新界他們在設置10部自助快速檢測抗疫包派發機，向60歲以上長者免費領取快速檢測包，首階段將派發6萬套。合資格人士可以透過連結進行登記，輸入長者咭或樂悠卡編號及電話電話號碼，並選擇領取日期及地點。當你成功登記後，會收到短訊確認，憑短訊內QR Code提取最多2套快速檢測包。要留意啦，每張長者咭或樂悠卡只限登記1次。
（獅子會文件截圖）
派發機地點︰
香港大學站 C出口 (閘機外)
西營盤站 A出口 (閘機外)
大窩口站 A出口 (閘機外)
大水坑站 近洗手間 (閘機內)
中環街市地下 - 德輔道中80號
翠林街市 - 將軍澳翠林商場
海達街市 - 深水埗深旺道海達邨
欣田街市 - 屯門欣田邨
屏欣街市 - 天水圍屏欣苑
洪褔街市 - 元朗洪水橋洪福商場
獅子會自助快速檢測抗疫包派發機
登記日期︰即日至4月22日
查詢︰5502 1537
Facebook︰https://www.facebook.com/LionsD303
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