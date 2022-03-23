本港第五波疫情大爆發，由於傳播風險高，加上核酸檢測能力不足，政府上月底宣布承認快速抗原測試檢測結果，並於3月7日推出快測陽性呈報平台，所有申報者須在快速測試陽性後的當日或翌日進行申報！然而，西貢區議員張展鵬早前以問卷訪問約453名受訪者，結果發現有7成人表示身邊有親友、鄰居或同事經快速測試確認「中招」後，卻沒有向政府申報，姑勿論此調查結果是否能反映全港情況，但足以引起網民熱議！對於「染疫者不申報」的做法，有人表示理解，也有人批評其「忽視公共衛生道德責任」，或令政府低估染疫人數，變相增加社區的隱藏風險！

你，有沒有想過萬一不幸「中招」，會否申報？

（截圖自「快測陽性呈報平台」網頁）

呼吸系統科專科醫生梁子超早前接受傳媒訪問時曾表示，肯定有市民快測陽性後沒有呈報，但由於無特別跡象顯示現時疫情較早前嚴重，預料對整體疫情趨勢沒太大影響。不過他認為，如果希望改善市民的呈報意欲，政府需要釐清染疫者不呈報的責任。其實早在快測陽性呈報平台推出初期，衛生防護中心已被問及，如果快測陽性者沒有申報是否有法律責任？當時衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮僅表示：「鼓勵市民申報，以便反映疫情真貌」，並沒有正面回應如不上報是否會有法律責任。相信更多人感到好奇的是，到底願意申報者／不願意申報者的背後各自有甚麼考慮因素？醫生又有甚麼看法和意見？即睇！

編者綜合了身邊親友和同事的看法，以及網上意見後，得出以下結論。無論大家是否認同，都可以從中了解不同人的觀點和看法，不一定要爭論出誰是誰非！

【快測陽性申唔申報？】願意申報的理由：

1. 負起公共衛生道德責任，即使沒有送院或進入隔離設施的急切需要（例如屬輕症、獨居、沒有與高風險人士同住），申報個案後亦可以讓政府更全面掌握香港疫情趨勢。

2. 滿足「疫苗通行證」接種要求。政府日前宣布提前實施「疫苗通行證」第三階段，同時將接種第二和第三劑疫苗之間的寬限期由9個月縮短至6個月；如果感染前未打齊3針，只要完成申報，方可取得康復／感染證明或隔離令作豁免接種疫苗證明，以便如常出入食肆、商場等場所。

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3. 根據不少醫學文獻顯示，已感染新冠病毒人士所產生的抗體量等同至少一針疫苗；對部分擔心疫苗副作用的人來說，只要取得豁免接種疫苗證明，即代表可以打少一針。

4. 享有醫管局的免費中醫門診服務。不少新冠肺炎患者康復後都有出現不同類型或程度的後遺症，只要能提供確診感染新冠肺炎的證明，即可於康復後6個月內享用最多10次免費中醫內科門診服務及中藥治療（每次不多於5劑中藥）；除這個之後，說不定稍後會有更多其他專為康復者而設的支援服務。

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（圖源：中醫動HACMK／Facebook）

5. 因應公司要求，確診／強制隔離檢疫的員工必須提供病假證明書方可申請病假，否則只能放無薪假或扣人工；只要完成申報，方可下載由衞生防護中心根據法例發出的隔離令或檢疫令，以符合申領病假的要求。

6. 方便申請保險索償。現時有多間保險公司都有推出專門為新冠肺炎而設的保險計劃，一旦染疫即可獲得住院現金津貼、強制隔離現金津貼等，這些都需要申索人提交出醫療證明。

【快測陽性申唔申報？】不願意申報的理由：

1. 部分症狀輕微的患者，尤其是已退休的長者，因害怕被安排獨自隔離，更擔心入住隔離營後無法自我照顧或自行進行快測，故不願申報。其照顧者亦會有相同的考量，故未必會幫長者申報。

2. 有條件自行在家進行隔離，不想申報後被強制送去隔離營，打亂原有生活安排，尤其是家庭照顧者。

3. 公司本身已安排員工在家工作，如果沒有太大病徵而可如常工作，毋須病假紙，便認為沒有需要申報。

4. 認為政府現時抗疫措施滯後，加上申報程序複雜，而且申報後也得不到及時支援（譬如抗疫物資在康復後才送到、不斷打電話也未能成功預約到指定診所看病等），寧願自行隔離而不願申報。

5. 家中養寵物，擔心申報後會被送入隔離營而無法照顧寵物，同時亦擔心漁護署有機會以「寵物有可能受感染」為由將之帶走。

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