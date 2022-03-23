第五波疫情下，累計確診數字數以十萬計，雖然大多患者都能痊癒，但理工大學最新的研究就發現，有42%的康復者出現「疲勞綜合症」，如經常疲勞和下肢肌肉乏力等，有見及此，理大就推出專為康復者提升肺活量及改善肌肉力量的康復治療方案，當中包括了「康復八式」，在家就可以輕鬆做到！

「康復八式」顧名思義由8種動作組成，可以鍛煉全身不同肌肉組群、從而促進心肺和肌肉健康，適合康復後肺活量下降或是肌肉乏力的人士；而動作亦十分簡單，每組運動只需時約8至10分鐘，不但適合新冠康復者，疫情期間在家抗疫的大家也可以跟著做，鍛煉身體，即睇「康復八式」做法！

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理大建議，「康復八式」的每種動作最好做30秒，而動作之間則可休息35秒，至於每日做的時間和數量，大家可按照自己的身體狀況調節運動，循序漸進提升體能，切記不要操之過急！

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