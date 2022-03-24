疫情嚴峻，每日確診數字仍數以萬計，不少輕症確診者都要居家隔離，缺乏治療和藥物的支援；繼早前浸會大學中醫藥學院臨床部提供的免費網上診症服務，香港中醫中藥界聯合總會亦在近日推出「中醫藥遙距診療計劃」，即睇以下詳情！

「齊心抗疫——中醫藥遙距診療計劃」由香港中醫中藥界聯合總會提供，免費為居家確診者提供遙距診症和配送藥物服務，計劃一共有200位中醫師參與，居家確診者可於每日上午8時登記服務，每日限額為1,000個！

（圖片來源：香港中醫中藥界聯合總會）

要登記服務，求診者需先WhatsApp至電話號碼 6742 2578 或 5494 0703 或填妥網上表格，然後填寫病歴表格，包括：姓名、年齡及確診記錄等，患者同時亦要預備舌像照片以及測量血壓或心跳率；收到資料後，有關人員就會將患者資料交予中醫師。

成功報名後，中醫師就會主動致電患者問診，並跟據患者情況處方藥物。香港中醫中藥界聯合總會陳永光表示，一般輕症患者只要服藥3至4日便能控制病情，所有參與計劃的患者可獲配藥中心處方4天劑量的藥物，藥物會在診症後1—2日內將藥物送達患者住所，費用全免！提提大家，是次計劃首階段只提供2萬診症名額，有需要就立即登記啦！

「齊心抗疫——中醫藥遙距診療計劃」

日期：即日起至額滿為止

登記時間：每日早上8時，限額1,000個

WhatsApp登記熱線：6742 2578／5494 0703

網上登記表格：按此