今個周末就是復活節假期！說到復活節，當然少不了小朋友最喜歡的復活蛋；不過近日食物安全中心就發現有兩款的朱古力蛋產品可能受沙門氏菌污染，有3類人士要小心！

食物安全中心分別於本月6日和8日相繼公布兩款懷疑受沙門氏菌污染的進口朱古力產品，產品同樣來自你我都有食過的朱古力品牌健達（Kinder）！臨近復活節假期，若想購買朱古力復活蛋給小朋友應節，就要提防以下兩款產品，小心食物中毒！

1. Egg Hunt Kit

（網上圖片）

品牌：健達（Kinder）

來源地：比利時

淨重：每包150克

此日期前最佳：2022年8月21日

進口商：百佳超級市場（香港）有限公司

回收熱線：2606 8658

2. 牛奶朱古力出奇蛋（3 x 20g）

（健達網站截圖）

品牌：健達

來源地：比利時

淨重：每包60克

此日期前最佳：2022年10月24日

進口商：City Super Limited

回收熱線：2736 3866

食安中心籲勿食用同廠Kinder朱古力！

食安中心指，位於比利時阿爾隆、生產部分健達產品的費列羅（Ferrero）廠房，因產品懷疑受沙門氏菌污染已暫時停運。據目前所得資料，至今受事件影響的均為Kinder產品，即除了以上兩款產品，其他出自涉事廠房的Kinder朱古力產品亦有可能已受污染！

沙門氏菌：3類人要小心，嚴重可引致死亡！

根據食安中心資料，沙門氏菌的潛伏期通常為約12至36小時，如不幸感染沙門氏菌，可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等！沙門氏菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡！安全起見，食安中心呼籲市民不要食用有關產品，以免食物中毒！