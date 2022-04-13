自第五波疫情爆發以來，不少人忙於添置防疫物資，除口罩外，當中最「渴市」的莫過於新冠病毒快速抗原測試包！無論是各大連鎖零售店、大小網店、社交平台甚至路邊攤擋，都群起銷售各種不同的快速抗原測試包！惟消費者委員會（消委會）收到226宗與快速抗原測試包有關的投訴個案，涉及逾期未能發貨、客戶服務亦未能適時回應等，引起消費者不滿！即睇！

個案一：付款下單後一個月仍未有貨！

張先生早前經A公司官方網站訂購10套快速抗原測試包（連運費$1,200），認為較為穩妥，亦有信心保證。他在2月10日成功付款下單後，等候近十天卻仍未收到發貨通知，期間曾多次經手機應用程式發送查詢卻無人回覆，及後致電A公司客戶服務熱線，僅獲回覆將其查詢轉交內部同事跟進，然而兩星期後仍沒有下文。

個案二：原價訂單未發貨，卻減價促銷同款測試包！

陳小姐是B公司美容護膚品長期客戶，早前見其官方網站出售具香港政府認可的快速測試包現貨，便於2月28日支付$140購買4盒測試包，訂單寫明5-7個工作天發貨。等候期間，陳小姐不時查閱B公司社交平台，留言追問發貨期，B公司每次都回覆發貨期約3-5天；惟一直等候至3月12日仍未接獲任何發貨通知，及後更在同日看見B公司網站推出新優惠，她所訂購的同款測試包4盒只售$100，更寫明是最後2,000盒現貨可選擇於分店取貨。陳小姐質疑B公司在尚未辦妥現有網上訂單的情況下，還只顧推出新優惠，於是致電B公司熱線投訴，但B公司職員只簡單回覆即將會寄貨，但不能確定日期，要她等候，並拒絕退款。

（圖源：pixabay）

個案三：網店涉誤導所售檢測包為新加坡政府官方指定使用

黃小姐見C網店宣傳一款標榜是「新加坡政府官方指定使用的快速測試包品牌」，便於2月16日下單購買4盒；其後見新聞及網上帖文陸續講解各種快速測試包的效能及認證，於是亦搜尋有關資料，發現未能在新加坡政府官方網頁找到該款測試包的資料。黃小姐於是向C網店了解，C網店提供了一份文件，該文件說明該款測試包獲批准於新加坡售賣，黃小姐認為這並不等於是新加坡政府「官方指定使用」的快速測試品牌，而且新加坡衞生科學局列出的名單上亦未見有該款測試包，質疑C公司所用的字眼或有誤導，雖已收到貨品，但暫未使用。

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上面提及的3個案例，只是冰山一角，為減少爭拗，消委會促請商戶與消費者保持緊密溝通，同時提供務求準確的產品資料。至於消費者，則可善用測試包名單搜尋器以查閱自己所選購的快測包，是否已獲得香港特別行政區政府及香港衞生署、美國食品及藥物管理局、歐盟及/或中國國家藥品監督管理局的認可。同時應留意以下購物小貼士：

1. 留意有效日期切勿過量購買：快速抗原測試包設有使用期限，消費者購買前可主動向商戶查問貨源生產日期及使用期限等資料。由於病毒仍存有變種的可能性，其抗原有機會因而改變，或會影響快速抗原測試的準確度，消費者宜按實際需要適量購買，不宜囤積。

2. 留意網店之條款：大部分網店在其官方網站列有網購之條款及細則，消費者宜細閱該些條款及退換貨品政策。如條款列有不設退款之條款，消費者應慎重考慮是否光顧。

3. 盡量使用較有保障的方式付款：信用卡及一些付款平台設有交易申訴及退款機制，若遇上未能交付貨品的等情況，消費者有機會透過上述機制經信用卡或付款平台取回已付之款項；一般銀行轉帳或電子支付工具則未有相關退款保障機制。

4. 妥善保留購買紀錄截圖及單據：商戶有可能選擇性提供測試包的資訊，消費者較穩妥是保留關於貨品描述及詳情的截圖，萬一發現貨品實物與描述不符，在日後追究時亦有憑據可依。

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