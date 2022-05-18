  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
作者
健康大晒

18/05/2022

預防腦退化！日本腦科醫生教「大腦排毒飲食法」！哪些食物有助大腦「排毒」？飯前飲檸檬生薑水提升效果？

#大腦 #日本醫生 #大腦排毒 #海帶 #健康 #腦排毒飲食法 #白澤卓二 #Youngold #飲食法則 #飲食貼士 #腦退化 #腦部 #初老 #排毒 #毒素 #淮山 #秋葵 #檸檬 #大腦排毒飲食法 #生薑 #排毒飲食法
  • 收藏文章
Text: Christy Yiu

　　常聽說要定期為身體排毒，清走體內積存的毒素才可以身體健康！但你又知不知，原來我們的大腦也有機會囤積大量「毒素」，同樣要「排毒」？早前日本腦科醫生白澤卓二就在新書《腦排毒飲食法》中分享如何幫大腦「排毒」的小貼士；不想腦退化症狀提早「報到」？就要參考白澤醫生的獨門飲食法則！

 

腦科醫生：大腦機能40歲開始衰退！

 

　　踏入中年，不少人也會出現健忘、腦霧、容易疲倦和失眠等等狀況，除了因為年紀漸大，亦有可能是因為大腦積存了大量毒素！白澤醫生指，人的大腦機能會在約40歲開始衰退，當中大腦內的不同毒素是令大腦機能衰退的主因之一，若可以幫大腦「排毒」，除了有助保持腦袋靈活，亦有助預防腦退化！白澤醫生從飲食角度出發，並研究出「大腦排毒飲食法」，只要食得對，就可以為大腦排毒！

 

大腦排毒飲食法：淮山秋葵可加快「排毒」！飯前必飲檸檬生薑水！

 

（圖片來源：unsplash）

 

　　書中指出，要成功為大腦「排毒」，首要條件是攝取足夠的膳食纖維！膳食纖維可以促進腸道蠕動，達至通便的效果，這是排毒的第一步；而海帶、淮山、秋葵等等都具黏性的食材除了可以改善便秘，更可以提升肝腎功能，加快排毒！除了攝取足夠膳食纖維，白澤醫生亦歸納出「大腦排毒飲食法」的7大要點：

 

1.    每日吃一份排毒小菜：使用具排毒功效的食材製作料理，如上述的淮山、秋葵等。

2.    改吃糙米飯：糙米飯有助減少醣攝取量，因過多醣類或影響腦部功能。

3.    小心選擇食油和調味料：宜選植物性油脂，以及使用不含添加劑的調味料。

4.    少吃大魚：因體型愈大的魚所含毒素愈高，吃魚時可盡量選擇小型魚。

5.    吃肉要留神：盡可能少吃加工肉。

6.    多吃深色蔬果：蔬果的色素含有天然抗氧化物，盡可能連皮吃。

7.    細嚼慢嚥：可以促進大腦血液循環，有助排出毒素。

 

　　此外，白澤醫生亦特別推薦「檸檬生薑水」，檸檬含豐富酵素，可促進肝臟排毒；而生薑則可促進血液循環，只需於溫水中加入檸檬汁和生薑汁，並在飯前飲一杯，即可提升排毒效果！

 

（圖片來源：unsplash）

 

資料來源：白澤卓二《腦排毒飲食法》

 

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

你可能感興趣

最新文章

Video

作者

放大顯示
輕養生
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk