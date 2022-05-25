一波未平一波又起！近日全球多地出現猴痘個案，歐洲多國、美加、澳洲和以色列都失守！世衛表示，自本月7日以來，已經累計逾130宗確診個案和逾100宗疑似感染個案，遍佈19個國家！到底香港有沒有機會爆發猴痘？編者就找來感染及傳染病專科醫生林緯遜醫生兼綜合衛生防護中心的資料，跟大家拆解猴痘的病徵、傳播途徑。即睇醫生點講！

1. 甚麼是猴痘？

猴痘是一種由病毒引起的人畜共患病，跟天花病毒類似，過往未出現過有效率的人傳人傳播。根據衛生防護中心的資料，病毒於1958年從研究用的猴子身上首次被發現，因此被命名為「猴痘」；人類感染猴痘最早出現於1970年在剛果民主共和國。林緯遜醫生指出，猴痘病毒不一定只在猴子身上發現，20年前美國曾有過本土爆發，當時是由土撥鼠引起的。

（圖片來源︰世界衛生組織網站）

2. 感染猴痘會有甚麼病徵？

跟一般病毒感染很類似，患者會出現發燒、肌肉痛、頭痛等症狀，之後皮膚會出現水泡。衛生防護中心指，患者在出現皮疹前，最顯著特徵是嚴重淋巴結腫大，發燒後的1至3天，口腔就會出現潰瘍，皮疹通常會於10天至兩星期內從斑丘疹發展到水疱、膿疱，然後是結痂，而在身體所有部位的皮疹一般會同步發展。林緯遜指出，猴痘的潛伏期很長，可達2至3星期。

（圖片來源︰世界衛生組織網站）

3. 猴痘的傳播途徑是怎樣？傳染性高嗎？

主要經過飛沬和接觸傳播，接觸到受感染的動物、人、物件或是被野生動物，例如某些靈長類動物、囓齒動物和松鼠等咬傷或抓傷，或直接接觸其體液，都可能會受感染。林緯遜醫生說，由於這是一種人畜共患病，暫時未掌握到實際傳染性有多高，過往未見因為性接觸而爆發；世衛傳染病專家就曾指出，有機會跟西班牙與比利時兩場大規模派對中的危險性行為有關。

4. 猴痘患者可自行痊癒？死亡率多少？

大部分的患者都可以自行痊癒。據衛生防護中心所說，在過去的猴痘爆發中，患者的死亡率介乎1％至10％之間。林緯遜醫生認為，由於過往都是偶發性個案，目前死亡率數據不算很準確。

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