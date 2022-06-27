夏天又到！近日香港天氣持續高溫，每日都熱得叫人「焫焫焫焫焫焫著！」夏日炎炎，除了要時刻為身體消暑降溫，對女生們來說，做足肌膚防曬才是最重要！最近有日本網站就測試了多達21款防曬面霜，比較它們的防曬度和持久度等。想知邊款最高分？即睇！

日本雜誌《LDK》經常都會就市面不同產品進行測試，是次《LDK the beauty》就在日本市面購入21款防曬面霜（SPF40～50＋），除了比較各種面霜的防曬度、成分、持久度以及用後感，更「追加實驗」產品的美肌效果和防水程度！

6大防曬面霜評測標準：

防曬度：雖然產品上已寫有「SPF・PA」字防曬系數字眼，但為測試產品的實際防UV程度，團隊把UV LABEL貼在塑膠板上，然後塗上各款防曬產品並置在於光下，計算防UV程度。

成分：「紫外線反射劑」和「紫外線吸收劑」為防UV的主要成分。因吸收劑會利用化學反應阻擋UV，所有只含反射劑的產品較為理想。如產品含保濕、美肌和消炎成分亦會加分；含乙醇成分則會扣分。

持久度：若產品容易溶解，即使使防UV程度高也無法保護肌膚。為測試產品的持久度，團隊將防曬產品與容易溶解的粉底液混合，在人造皮脂上評估其持久度。

用後感：《LDK》請來一共30位20歲至40歲人士進行有關防曬產品的質感、黏度、香味等項目進行實測。

美肌效果：測試面霜塗在臉上後會否有提升光澤和膚色校正等效果。

防水性：在人造皮革上塗抹產品，然後滴上產色水，測試防水性。

綜合以上6大標準，《LDK》把21款防曬產品分成不同等級，即睇詳細Rank A、B排名！

RANK A 防曬面霜

（*為香港有售）

1. Cell Fushion C - Toning Suncreen 100 SPF 50+／PA++++ *

參考價格：$138／兩件（莎莎網店）

（圖源：LDK）

防UV程度：97.9%

主要成分：反射劑 + 吸收劑

其他成分：保濕、美白

綜合評分：

防曬度：4.5／5分

成分：5／5分

持久度：5／5分

用後感：3.5／5分

美肌效果：Good

防水性：Good

2. AQUALABEL – Sef UV Barrier UV Milk SPF50+/PA++++

參考價格：無

（圖源：LDK）

防UV程度：96.1%

主要成分：反射劑 + 吸收劑

其他成分：保濕

綜合評分：

防曬度：4.5／5分

成分：3.5／5分

持久度：5／5分

用後感：4／5分

美肌效果：Good

防水性：N／A

3. ANESSA – Sun Dual Care Day Serum SPF50+/PA++++*

參考價格：$240（莎莎網店）

（圖源：LDK）

防UV程度：96.8%

主要成分：反射劑 + 吸收劑

其他成分：保濕

綜合評分：

防曬度：4.5／5分

成分：3.5／5分

持久度：4.5／5分

用後感：3.5／5分

美肌效果：N／A

防水性：Good

4. 紫外線予報 – Non Chemical UV cream SPF50+／PA++++*

參考價格：$158（logon）

（圖源：LDK）

防UV程度：97.0%

主要成分：反射劑

其他成分：保濕、美白

綜合評分：

防曬度：4.5／5分

成分：5／5分

持久度：4.5／5分

用後感：3／5分

美肌效果：N／A

防水性：Good

5. SANA - 豆乳美白防曬乳 SPF40／PA+++*

參考價格：$78（alphabeauty）

（圖源：LDK）

防UV程度：94.4%

主要成分：反射劑 + 吸收劑

其他成分：美白

綜合評分：

防曬度：4／5分

成分：4.5／5分

持久度：4／5分

用後感：3.5／5分

美肌效果：N/A

防水性：N/A

6. Intergrate – Flat Skin Maker UV SPF50+/PA++++

參考價格：無

（圖源：LDK）

防UV程度：95.7%

主要成分：反射劑 + 吸收劑

綜合評分：

防曬度：4／5分

成分：2／5分

持久度：5／5分

用後感：4／5分

美肌效果：N/A

防水性：Good

下頁睇10大RANK B防曬面霜！