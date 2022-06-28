香蕉易買，味道又香甜，是不少家庭必備的水果！而且香蕉一直都有不少討論度，由顏色、形狀、品種大家都會有各種各樣的迷思！到底香蕉是否要完全熟透先食得？放入雪櫃保存又得唔得？今次就跟大家綜合了5個香蕉有趣知識，你又知道幾多個？即睇！

#1 香蕉不只一種！營養各有不同？

（圖片來源︰unsplash）

大家有沒有留意市面上香蕉外形有大有小呢？其實香蕉都有分不同品種！地捫早前就在Facebook專頁介紹市面上4種常見的品種，包括香蕉、大蕉、牛奶蕉和皇帝蕉，它們外形和營養有何不同？

香蕉︰外形較長、呈金黃色；含多種豐富維他命，其中維他命B6含量比其他品種高，有助減壓。

大蕉︰外形比香蕉大，但是澱粉質和糖分含量較高，高血糖人士要盡量避免進食。

牛奶蕉：外形與大蕉相似，含豐富膳食纖維，有助保護胃黏膜。

皇帝蕉︰外形最細小，適合小朋友進食。不過，成人就要小心因其細小外形而無形間吸收過多熱量。

#2香蕉成熟度分7級？黃色最有營養？

去超市買香蕉，你和我都一定會揀熟透的「黃色香蕉」，貪它又香又甜！不過原來香蕉的成熟度都可以細分成7個階段，而且未熟的香蕉一樣有營養價值！地捫早前都曾在Facebook專頁解構香蕉的營養價值︰

- 未熟青、半青半黃香蕉︰這類香蕉含有「難消化性麥芽糊精」，是一種類似膳食纖維的成分，有穩定血糖作用。它不易被小腸吸收，但可被腸道細菌發酵，改善腸道健康。

- 四分之三至全黃香蕉︰含豐富維他命B2、B6及C能促進新陳代謝，具有美白養顏效果。當中的鉀同鎂，能消除疲勞，減少運動時抽筋機會。

- 帶有啡點的全熟香蕉︰含有大量的多酚，能夠延緩衰老。此外，研究顯示啡點愈多，免疫活性愈高，而且當中的磷脂質，有助抑制胃潰瘍，幫助消化。

（圖片來源︰「Del Monte Fresh HK地捫鮮果」Facebook）

#3 香蕉也有最佳食用時間？食黃蕉定綠蕉先？

既然綠色和黃色香蕉都有不同的營養，我們要點吃至好呢？日本營養師古谷彰子就建議，早上可以吃一根黃色香蕉，晚上吃飽後就吃綠色香蕉，以助控制體內血糖上升。但是要留意，由於生香蕉含較多的果膠，進食後飲水不足的話，容易導致排便困難！

除了以上的說法，坊間亦有香蕉的食用時間表！根據台灣的農業兒童網，最佳的食用時間是飯後30至60分鐘之間，最好避免空腹食用。因為香蕉的鉀含量高，加上有助促進腸胃道蠕動，空腹吃就會加重腸胃負擔，同時加速血液循環，造成心臟負荷。

#4 香蕉愈彎味道愈好？

一般揀香蕉都會看其外皮有沒有破爛、顏色夠唔夠黃等等，其實揀香蕉並不是這麼簡單！有日本電視節目就曾經請來水果達人分享揀靚香蕉的貼士。

首先，我們要看香蕉的形狀，原來並非愈彎愈好！東京頂級水果店老闆在節目解釋，香蕉果實最初是往下生長，後來就慢慢向上延伸形成彎彎的形狀，筆直的香蕉反而吸收更多陽光，吃起來不但味道更好更甜，香蕉肉還會更結實。看完香蕉的形狀後，就可以觀察香蕉的粗幼度，愈粗的香蕉味道愈好！

（網上截圖）

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#5 香蕉不可放雪櫃？點保存先正確？

有不少人為了延長水果的存放時間，都會將水果放入雪櫃！但是這個招數就不適宜運用在香蕉上！香蕉屬亞熱帶水果，沒有禦寒能力，放入雪櫃反會破壞香蕉內的酵素，維他命C亦會流失。地捫一樣曾經在Facebook教如何保存香蕉，不妨來偷偷師！

第一招，大家可以用繩子綁在香蕉的根部掛起，減低底部的香蕉壓迫，這樣就可以保存較長時間。第二招，將香蕉逐條分開保存，這可避免較熟的香蕉因為莖部連接住其他香蕉，繼而產生化學作用，互相影響成熟度。最後一招，用保鮮紙包住根莖部！保鮮紙可減少香蕉釋放乙烯氣體，有助減慢香蕉成熟！